Paura per Rod Stewart. Il cantante ha rivelato che suo figlio Aiden è stato portato d’urgenza in ospedale in ambulanza con un sospetto attacco di cuore dopo essere crollato durante una partita di calcio. Il musicista, 77 anni, ha raccontato che il figlio è svenuto in campo ed è “diventato blu ed era privo di sensi” mentre giocava per la sua squadra Young Hoops Under 12.

Parlando con la rivista FourFourTwo , ha detto: “Pensavamo che mio figlio avesse avuto un infarto. Stava diventando blu ed era privo di sensi finché non si è calmato. È stato spaventoso, ma si è rivelato essere un attacco di panico”, ha raccontato Rod Stewart.

Rod Stewart, paura per il figlio Aiden (11 anni): “Svenuto mentre giocava a calcio”

Una partita quasi finita in tragedia, perché come raccontato da Rod Stewart “un altro ragazzo è caduto all’indietro e ha sbattuto la testa. Quella è stata l’unica volta in cui sono state chiamate due ambulanze. È stata una giornata terribile”, ha detto ancora l’artista. Dopo il malore Aiden è stato subito soccorso in campo e trasportato d’urgenza all’ospedale per un sospetto attacco di cuore dopo essersi accasciato per terra durante la partita.

Fortunatamente Aiden non era stato colpito da un infarto, ma il malore era stato causato da violento attacco di panico. Rod Stewart ha cinque figli da tre donne diverse. Ha due figli con l’attuale moglie Penny, 51 anni, la modella Alastair, 16 anni e Aiden, 11. Poi Kimberly, 43 anni, e Sean, 42 anni, nati dal primo matrimonio di Rod con l’attrice Alana Stewart, 77 anni. E ancora la figlia Ruby, 35 anni, nata dalla sua relazione con la modella Kelly Emberg, 63 anni.

È un periodo molto difficile per Rod Steward, che di recente ha perso il fratello Bob, morto a un mese dall’altro fratello, Don. L’artista aveva annunciato il decesso dei due fratelli pubblicando un post sui social: “Ho perso due dei miei migliori amici in due mesi. Bob si unisce a Don sul grande campo di calcio nel cielo”, aveva scritto.