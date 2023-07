“Non potremmo essere più eccitati di così”. Così esordisce nel post che annuncia la gravidanza. La prima della coppia vip che è convolata a nozze a settembre 2021. Ora la famiglia si allarga: “È stato un inizio d’anno molto difficile dopo la perdita della nostra amata Ella, ma concluderemo l’anno con una delle novità più preziose per la nostra famiglia in crescita”, continua lui nella didascalia del post che immortala la moglie, 33 anni, con il pancino in bella vista e il loro adorato cane in un prato.

Ella, per chi se lo stesse giustamente chiedendo, era la loro amata cagnolina. E dopo la triste notizia della sua perdita, arriva per loro una lieta notizia. Quella di un bebè. James Middleton, il fratello della futura regina Kate e di Pippa, e Alizee Thevenet diventeranno genitori. Lui ha bisogno di poche presentazioni: il suo nome è balzato subito agli onori della cronaca dopo il fidanzamento della sorella maggiore con William d’Inghilterra.

Leggi anche: “I soldi di papà…”. La costosa vacanza della giovane figlia vip italiana finisce in polemica social





“Siamo eccitati”: la coppia vip allarga la famiglia

La moglie di James Middleton si chiama Alizee Thevenet ed è un’analista finanziaria. Le aveva chiesto la mano nel 2019, con una proposta di matrimonio (e con un anello di zaffiro) ma l’arrivo della pandemia Covid-19 ha costretto la coppia a rimandare la data delle nozze. Che dunque si sono celebrate a settembre del 2021.

Location del matrimonio nel sud della Francia, terra di lei, precisamente a Bormes-les-Mimosas, in Costa Azzurra. La futura mamma ha indossato l’abito della suocera per l’occasione dopo averlo visto per la prima volta durante la convivenza nel Berkshire, a casa Middleton. Se ne innamorò e così decise di indossarlo 40 anni dopo le nozze di Michael e Carole, i genitori di Kate, Pippa e James.

Ora l’annuncio dell’arrivo di un figlio, di cui non si conosce ancora il sesso e tantomeno il nome. Il piccolo o piccola si aggiungerà agli altri 6 nipoti di Carole e Michael Middleton. E ovviamente sarà anche un cuginetto per i tre figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis.