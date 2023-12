Davide Bonolis in vacanza con la nuova fidanzata. Il figlio del noto conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli si trova in Thailandia con la sua dolce metà e si mostra in alcune foto in grande salute. Il 19enne è il secondo dei tre figli della coppia ed è noto per aver militato come calciatore nelle fila delle giovanili della Roma. Ha firmato a Trieste il suo primo contratto da giocatore professionista.

Come molti sanno Paolo Bonolis ha avuto due figli dalla prima moglie Diane Zoller, Stefano e Martina. Poi dalla relazione con Sonia Bruganelli sono arrivati Silvia, Davide e Adele. Per quanto riguarda la vita sentimentale Davide è stato fidanzato fino a poco tempo fa con Alice Zordan, giovanissima e originaria di Lugano. Poi, però, la storia è finita e da settembre il giovane ha un’altra compagna.

Davide nei mari lontani con la nuova fidanzata Martina

Davide Bonolis è volato in Thailandia dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax nel caldo mare tropicale. Il giovane mostra un fisico da sportivo quale è e di certo non sfigura al fianco della bella fidanzata che tagga nelle foto. La loro relazione sembra procedere nel migliore dei modi: i due hanno ufficializzato la loro storia con un selfie lo scorso 29 settembre.

Raggianti i due sembrano andare d’amore e d’accordo. Sotto il sole di Phuket la ragazza, che sui social si chiama MartyFabrii indossa un bikini argento e mostra un fisico mozzafiato. In un’altra foto i due si baciano, poi ancora vediamo Davide che prende in braccio Martina, stavolta in costume rosso.

Le foto, corredate dalla semplice didascalia “Noi🐣❤️” stanno facendo il pieno di like e commenti positivi. C’è chi fa gli auguri di buon onomastico visto che oggi, venerdì 29 dicembre, è San Davide. Chi scrive “Stupendi” e ancora “Bellissimi” e poi “Mamma mia che bella ragazza wow 😍😍 ha un faccino bellissimo”. E loro se la godono…

