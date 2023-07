Un’altra figlia vip, o meglio di un calciatore, a nozze. Dopo il matrimonio in Toscana di Chiara Casiraghi, la figlia dell’ex attaccante della Nazionale Pierluigi (lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate sotto), quello a Capri di un’altra ragazza con il cognome importante. Benedetta, che è la primogenita di casa, ha giurato amore eterno al suo Andrea e festeggiato anche all’Anema e Core, il locale principe di Anacapri frequentato da turisti e tanti vip, specie nella stagione estiva. Il suo famoso papà le ha dedicato post e parole bellissime nel giorno più importante.

>“È il suo corpo, è morto”. L’epilogo peggiore per il 22enne uscito di casa e scomparso nel nulla: trovato senza vita accanto alla sua auto

“Mentre attraversavamo la navata della chiesa, mano nella mano, ero emozionato, teso, tremante – scrive su Instagram sotto la foto del momento in cui l’accompagnava all’altare – Ti stavo accompagnando verso la porta spalancata sulla tua felicità. Eri così luminosa, che ad un certo punto ho sperato che la nostra passeggiata non finisse mai. Al fondo del nostro cammino ti aspettava Andrea, e non è stato affatto banale compiere il gesto iconico che da sempre fanno tutti i padri. Quelle sensazioni che pensi di tenere a bada ma che poi ti pervadono e ti fottono all’ultimo, quando pensi di averle già domate”.

Leggi anche: La figlia vip ha sposato il calciatore. Nozze a sorpresa in Toscana, il segreto mantenuto fino all’ultimo





La figlia vip sposa a Capri: le foto del matrimonio

“Hai lasciato il mio braccio e mi hai guardato. Non potendo cedere al pianto, ti ho regalato il sorriso più grande e più azzurro del cielo”. Così Ciro Ferrara parla del grande giorno della sua Benedetta. Come detto, è la primogenita dell’ex calciatore e allenatore, che negli ultimi anni è apparso in tv ad Amici Celebrities e a Pechino Express, avuta dall’ex moglie Paola Pallonetto.

Con lei Ciro Ferrara, 56 anni, ha avuto anche Paolo e Giovan Battista, che con papà ha fatto coppia nell’ultima edizione dell’adventure game di Sky. Benedetta è stata fidanzata con Andrea Bettarelli per anni. Hanno anche avuto un bambino, Leone, nel 2020 e ora sono diventati marito e moglie. Come detto, la festa di nozze si è svolta anche all’Anema e Core.

Nel locale di Gianluigi Lembo, che ha pubblicato su Instagram le immagini, gli sposi ma anche Ciro Ferrara scatenatissimi. Hanno intonato i più grandi successi del repertorio neomelodico con la band, da O surdato ‘nnammurato a Simmo e Napule paisa’.