Quando si dice il Dna. E “tale madre, tale figlia”, ovviamente vip, e in tutti i sensi. Ventitre anni il prossimo 30 settembre, ha sfilato in passerella al salone Maredamare alla Fortezza da Basso di Firenze e i video pubblicati sul suo già affollato profilo Instagram (conta già oltre 61mila follower) hanno presto conquistato tutti. Anche i fotografi, che naturalmente le hanno riservato una lunga serie di flash quando ha iniziato a sfiorare in bikini. Un fisico straordinario, proprio come quello della sua famosa mamma.

E sembra che sia proprio il suo mondo, quello della moda, a giudicare dalla naturalezza con cui avanza sul catwalk in bikini. Si sente assolutamente a suo agio con i due pezzi scelti per lei al fashion show del brand creato da Jerry Tommolini, ex modello americano e designer, che ha appena presentato la collezione PE2024. Sasha Sabbioni è uno schianto con il bikini colo glicine.

La figlia vip sfila e incanta: bella come la famosa mamma

Ma anche con il trikini zebrato. E naturalmente, ad applaudirla e a supportarla, ci sono anche i suoi genitori. Mamma Natasha Stefanenko e papà Luca Sabbioni sono orgogliosissimi della loro ‘bambina’, che nonostante tutti gli occhi addosso va avanti spedita e si mostra in tutta la sua bellezza.

Appassionata, nemmeno a dirlo, di moda ma anche di nuoto, Sasha Sabbioni non ha mai abbandonato gli studi. Ha ottenuto il diploma superiore a Los Angeles e poi, tornata in Italia, si è iscritta alla Facoltà di Economia e Management dell’Università Cattolica di Milano.

Ora la figlia di Natasha Stefanenko frequenta un master, l’ESCP, che vanta un campus sparso su sei città europee (Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia). E parla anche tre lingue: l’italiano, il russo e l’inglese. Una nuova stella della moda in arrivo?