“Quanto è cresciuta!”. La figlia vip incanta tutti a Cannes: bellissima come la mamma attrice

Il Festival di Cannes 2023 è partito con la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di Johnny Depp, nei panni di re Luigi XV. I più grandi nomi del cinema internazionale sono attesi in Costa Azzurra per la 76esima edizione della kermesse. Harrison Ford, Leonardo Di Caprio e Phoebe Waller-Bridge saranno tra le star che i fan sperano di vedere sul tappeto rosso.

I film di maestri come Martin Scorsese, Wes Anderson e Ken Loach sono in anteprima al festival, insieme a tanti altri. L’Italia spera nell’affermazione dei ben tre titoli tricolori in concorso: ‘Rapito’ di Marco Bellocchio, ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti e ‘La Chimera’ di Alice Rohrwacher.

Carys Douglas incanta a Cannes: come è diventata la figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Le attenzioni del red carpet erano però anche per i protagonisti di Strange Way of Life di Pedro Almodovar: un cortometraggio di genere western con Ethan Hawke e Pedro Pascal (assente al festival) che interpretano due cowboy ex-amanti che si rivedono dopo 25 anni. Standing ovation per Michael Douglas, che ieri sera ha ricevuto la Palma d’Oro onoraria. Il 76enne attore era accompagnato dalla moglie, l’attrice Catherine Zeta-Jones, e dalla loro figlia Carys. Douglas ha ricevuto il premio dalle mani di Uma Thurman.

Carys è apparsa bellissima accanto a mamma e papà. La figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones ha debuttato nella moda come testimonial di Fendi. A Cannes tutti gli occhi erano per lei. Ha scelto un abito trasparente di Elie Saab, con spalline sottili, scollatura a V e applicazioni floreali. Carys è apparsa raggiante accanto a mamma e papà. Bellissima, con un fisico longilineo esaltato dall’abito, dalla scollatura e dai gioielli Chopard.

L’amore tra Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è nato nel 1999. Si sposarono al Plaza di New York alla fine del 2000 e hanno avuto due figli: Carys e Dylan Michael. “So che sarà difficile per loro, perché non c’è il loro nonno Kirk, ci sono io e c’è Michael, ma a loro piace recitare e sono bravi”, aveva detto tempo fa l’attrice.