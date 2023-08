Per lei un’auto da 250mila euro, di chi si tratta. Chi lo ha detto che non ci si può ritrovare ricchi fin da piccoli? Questa è la storia di una 12enne vip che conferma quanto tutto questo possa realmente accadere. Viaggi, jet privati, montagne di regali e un seguito numerosissimo di follower: la ragazzina di 12 anni non si fa mancare di certo nulla. E oggi la notizia fa presto il giro del web non appena è stata lei stessa a mostrare l’ultima sorpresa ricevuta.

Ragazzina di 12 anni milionaria, ecco cosa ha comprato di recente e perché. Pixie Curtis gode di una vita più che agiata: non sarà di certo lei stessa a nascondere che a soli 12 anni, non solo ha raggiunto una notevole visibilità social, ma ha anche messo da parte un bel gruzzoletto. Milionaria fin da giovanissima, Pixie continua a fare la ‘bella vita’ da vip.

E l’ultimo regalo non poteva di certo tradire le aspettative: per Pixie è arrivata una splendida e costosissima auto. Infatti Pixie già da qualche mese sta vivendo insieme alla sua famiglia a Singapore. Ed è spettata a lei la scelta della nuova autovettura di lusso. La scelta è caduta su una Range Rover dal valore di 250mila euro. Inevitabile per i fan non lasciare un like alla carrellata di foto che mostrano Pixie a bordo del mezzo, intenta a scoprire tutte le tecnologie all’avanguardia di cui potrà usufruire durante i tragitti.

Si ricorda infatti che la piccola Pixie Curtis, figlia del ricco ex banchiere Oliver e della famosa Roxy Jacenko, a soli 12 anni non solo possiede un personale conto in banca ma si ritrova a essere anche proprietaria di ben due aziende, una specializzata in giocattoli e una in cosmetici. Quindi Pixie ha un certo occhio in materia di affari. MIlionaria, giovanissima e pronta a vivere ogni esperienza, Pixie si mostra a tutti sicura di se stessa e sorridente.

Non solo richieste di regali costosi, ma anche un linguaggio che poco si addice a una 12enne comune. Infatti nei messaggi che Roxy ha condiviso non troppo tempo fa, si legge che la giovane imprenditrice ha dato alla madre della “stupida s****za”, e questo solo per non conoscere una marca di balsamo curativo. Ovviamente la lista dei regali richiesti da Pixie era lunghissima. La 12enne non ha puntato ovviamente sulla grandi marche, Aviator Nation e Urban Outfitters.