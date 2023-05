Fiocco rosa per la bellissima attrice e modella, la notizia nelle ore scorse tramite la sua pagina Instagram ufficiale. 27 anni, ha postato una foto in cui tiene in braccio la neonata nel letto d’ospedale, insieme al suo compagno, Alla piccola, venuta alla luce ieri, è stato dato un nome molto particolare. Il motivo? “Amo quell’ attrice. Ho sempre amato quel nome sin da quando ero giovane, ho solo pensato che fosse un nome così bello e di classe e non ho avuto dubbi”.

>Uomini e Donne, spunta la foto hot: la corteggiatrice è senza mutande

L’annuncio della gravidanza era arrivato alla fine dello scorso anno attraverso, come è ormai consuetudine, i social. Da allora, ha spesso pubblicato foto del suo pancione in crescita. Ora che lei e il fidanzato Rac, nome d’arte di André Allen Anjos, sono diventati genitori tutto sembra prendere un altro aspetto e altri colori dopo che, per lei, l’infanzia non è stata facile.





Ireland Baldwin, la figlia di Kim Basinger mamma per la prima volta

Crescere come figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger non è stata facile, tante pressioni quelle a cui è stata sottoposta Ireland Baldwin che non ha sempre avuto un rapporto tranquillo con la famiglia. A gennaio la neo-mamma di Holland (questo il nome davvero particolare scelto dalla coppia) aveva scritto sui social: “La gravidanza è difficile. Prende così tanto da te, non ero pronta e mi sento sola”. Un commento che suona come un attacco, ma non contro il padre del bambino, il musicista RAC, bensì contro la sua famiglia di origine.

“È difficile non essere vicini alla famiglia perché sono idioti con cui non voglio avere niente a che fare”, aveva aggiunto Ireland. La famiglia di Alec Baldwin si allarga sempre più. L’attore ha 7 figli con la moglie Hilaria, che ha 38 anni: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo e Lucia e la piccola Ilaria Catalina Irena, nata a settembre.

Nata il 23 ottobre 1995 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione), Ireland Baldwin ha iniziato giovanissima a lavorare come modella e nel 2013 ha debuttato nel film Grudge Match. Ha posato per alcuni magazine d’alta moda (come il New York Post, IT girl di Vanity Fair e numerose altre riviste). La sua carriera non si è fermata neppure con la gravidanza ed è ora più lanciata che mai.