“Mia figlia è figlia di mio figlio”. La confessione choc della famosa attrice, mamma a 68 anni

“Mia figlia è figlia di mio figlio“. Detta così a primo impatto può provocare sconcerto. Poi, però, scendendo nei dettagli di questa vicenda ognuno si farà la propria idea e come sempre ci saranno pareri contrastanti. Fa discutere la decisione della famosa attrice spagnola Ana Obregon, diventata mamma a 68 anni per realizzare un sogno spezzato.

Il figlio Aless, infatti, avrebbe voluto così tanto avere un figlio da arrivare a congelare il proprio liquido seminale quando il destino gli ha riservato una delle notizie peggiori che possano arrivare: diagnosi di tumore. Il suo desiderio sarebbe sopravvissuto a lui stesso, con la speranza che qualcuno potesse realizzarlo. Ci ha pensato la mamma, Ana Obregon, a darsi da fare.

Il destino atroce e la rinascita

Tre anni fa, il 13 maggio del 2020, Aless è morto e quello stesso giorno la mamma Ana Obregon ha fatto una scelta precisa: “Ho deciso di iniziare il processo di maternità surrogata, che implica la partecipazione di una donatrice di ovulo e di una gestante, il giorno stesso in cui lui è volato in cielo“. In sostanza, sono quattro le persone coinvolte in questa nascita: Aless che ha donato gli spermatozoi, un’altra donna l’ovulo e l’attrice che ha poi partorito.

Ana Obregon, attrice, produttrice, ballerina e biologa, è una star internazionale e le sue parole hanno provocato ondate di proteste e dure critiche. Soprattutto quando ha rivelato: “Anita non è mia figlia, è mia nipote. È di Aless”.

Recentemente ha pubblicato un post su Instagram affermando che la nascita della piccola Anita è stata “una luce piena d’amore nella mia oscurità. Non sarò mai più sola, sono tornata a vivere“. Ana ha lottato al fianco del figlio contro il tumore sposando anche iniziative a favore della ricerca e ha scritto: “Ti ho giurato che ti avrei salvato dal cancro e ti ho deluso. Ti ho promesso che avrei messo al mondo tua figlia e qui ce l’ho tra le mie braccia“. Il suo è un dialogo con il figlio che oggi è in cielo. “Quando l’abbraccio – continua l’attrice – provo un’emozione indescrivibile, perché è come se tornassi ad abbracciarti di nuovo. Giuro che mi prenderò cura di lei con l’amore infinito che ho da dare e tu dal cielo mi aiuterai. Sei l’amore della mia vita in cielo e tua figlia l’amore della mia vita sulla terra”.

