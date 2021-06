“Bellissimi come mamma e papà”. Sara, Giovanni, Giorgio e Chiara, chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana, Lorella Cuccarini è ‘la più amata dagli italiani’’ da sempre. Scoperta da Pippo Baudo che l’ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno Fantastico 6 e Fantastico 7, Lorella Cuccarini è poi passata a Fininvest nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, ha riscosso particolare successo.

Negli anni Novanta continua il grande successo grazie al fortunato sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica. La ricordiamo mentre cantava ‘’La notte vola’’ e per la sua rivalità con la collega Heather Parisi.

Ne è passato di tempo da quando muoveva i suoi primi passi in televisione e oltre alla carriera, Lorella Cuccarini è diventata mamma di quattro figli: Sara, Giovanni, e dei gemellini Chiara e Giorgio. I ragazzi sono il frutto dell’amore tra Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, meglio conosciuto col nome di Silvio Testi.





Sara è nata il 4 agosto del 1994 e dopo aver conseguito la laurea in management nel 2016 in Svizzera, ha trovato lavoro a Milano nel ramo immobiliare. Giovanni è nato il 19 settembre 1996, si è laureato a Londra in Economia, Filosofia e Politica ed è anche un deejay molto conosciuto.

I gemelli Giorgio e Chiara hanno appena compiuto 21 anni e mamma Lorella ha voluto dedicare loro un dolcissimo post su Instagram. “Il giorno è arrivato. Anche voi, oggi, maggiorenni. Eccoli qui: 21 . Buon compleanno @chiara_capitta e @giorgiocapitta”, ha scritto la Cuccarini taggando i suoi gemelli. Nello scatto, la conduttrice posa orgogliosa in mezzo ai suoi bellissimi figli e per i piccoli di casa Capitta-Cuccarini è stata una pioggia di auguri e cuori, ovviamente anche vip.