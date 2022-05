“Papà, ti ho fatto un regalo”. Fedez, il regalo di Leone è pazzesco: fan con le lacrime agli occhi

Famiglia divisa ma sempre piena d’amore. Parliamo dei Ferragnez che si trovano tutti in continenti diversi: Fedez è negli Usa, precisamente a New York. Mamma Chiara in Messico e invece Leone e la Vitto sono rimasti coi nonni a Milano. E naturalmente, le loro storie sono sempre molto seguite e attese, soprattutto adesso. Ha fatto molto sorridere poi, il regalo che Leone ha fatto a papà Fedez. Ma forse non è solo per lui: il regalo pensato dai nonni e Leone per Fedez sarà sicuramente apprezzato da tutta la famiglia.

Il piccolo erede di Chiara e Federico infatti, ha regalato al papà delle sneaker balls, palline deodoranti per le scarpe da ginnastica. La cosa buffa però è che Leone per il papà ha scelto le sneaker balls a forma di pallone da basket, sport molto amato dal rapper milanese. Fedez, che nelle storie di Instagram ha pubblicato un video di Leone mandatole dalla moglie, dimostra di saper apprezzare: “I messaggi d’amore di mio figlio che pensa alle mie scarpe puzzolenti”. Che fenomeno.





Fedez e lo strano regalo di Leone: “Papà, ti puzzano i piedi!”

Chiara Ferragni e Fedez si rincontreranno a New York, precisamente al Met Gala 2022. C’è da dire che l’influencer non ha precisato quale sarà “l’evento super eccitante” a cui dovrebbe partecipare, ma i fan sono convinti che si tratti del Met Gala 2022, evento che si terrà il 2 maggio e che riunisce il mondo della moda. Tema di quest’anno sarà il “Gilded glamour”.

Coma sappiamo, per Fedez questo è un momento molto delicato. Solo qualche mese fa ha scoperto infatti di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e ha subito un importante intervento chirurgico. Tornato a casa, dopo aver ringraziato i medici che lo hanno operato e seguito al San Raffaele di Milano, è tornato alla vita di sempre, con Chiara e i suoi bambini, Leone e Vittoria.

Nei giorni scorsi ha anche annunciato un altro “ritorno a casa”: ovvero il suo rientro come giudice a X Factor. Ferragni nel giorno della partenza aveva dedicato un dolce messaggio ai figli, spiegando come fosse felice di fare il suo lavoro ma che, allo stesso tempo, soffriva per aver lasciato i suoi cuccioli, Leone e Vittoria: “Essere lontano da loro, fisicamente lontano da loro, mi spezza il cuore”.

