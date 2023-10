Fedez ricoverato in ospedale, le sue condizioni di salute. Da venerdì 29 settembre i fan della coppia più social d’Italia sono in apprensione: Chiara Ferragni ha infatti lasciato in fretta e furia Parigi dove si trovava per partecipare ad alcune sfilate della Fashion Week della capitale francese. Questo perché il marito, il giorno prima, ha accusato un malore ed è stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli. Si parla di ‘ulcere gastriche’.

L’influencer sarebbe dovuta rimanere a Parigi per altri due giorni, ma ha preferito prendere il primo volo disponibile per Milano insieme all’amica Chiara Blasi. Chiara Ferragni ha voluto stare vicino a Fedez. Notizie di stampa riferiscono che “Dopo che è stato portato al pronto soccorso, giovedì scorso l’artista ha contattato il San Raffaele, spiegando cosa gli era successo e chiedendo cosa dovesse fare”. A quanto pare il rapper avrebbe voluto essere ricoverato al San Raffaele dove era già stato operato.

Leggi anche: “La verità sulla sua situazione clinica”. Fedez ricoverato e operato d’urgenza: parla il chirurgo





Come sta Fedez e quando potrà uscire dall’ospedale

Alla richiesta di Fedez il dottor Falconi ha risposto: “Sapendo che i colleghi sono molto bravi, gli abbiamo detto di stare tranquillo e mi pare sia andato tutto bene”. Per quanto riguarda le condizioni di salute del cantante la situazione non è preoccupante. Se gli accertamenti di queste ore saranno positivi, il rapper potrebbe essere dimesso nel giro di pochi giorni.

In questo momento Fedez si trova al reparto solventi dell’ospedale Fatebenefratelli. Si tratta di un’area con camere a pagamento per i degenti che non vogliono condividere le stanze con altre persone per motivi di privacy o scelta personale. Secondo l’Ansa il rapper si troverebbe nel reparto Chirurgia. Al suo fianco c’è Chiara Ferragni che non ha voluto lasciare solo il marito in questo delicato momento.

Nei giorni scorsi è arrivata anche la notizia che la Rai ha detto no a Fedez a Belve, il programma di Francesca Fagnani. La stessa conduttrice ha spiegato: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione, nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà cosi”. Intanto da più parti si parla di censura e c’è chi sostiene che il no a Fedez sia motivato dagli attacchi del rapper nei confronti di esponenti dell’attuale governo mentre la Rai ha spiegato: “No a ospitata retribuita, non è decisione politica”.

Nessun perdono per Chiara Ferragni, dopo la notizia di Fedez anche i suoi fan l’hanno massacrata