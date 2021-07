Il frontman della famosissima band italiana si sposa, lo ha annunciato tramite social, dando anche alcune informazioni in merito a data e location. Per i fan più attivi del gruppo musicale, ormai le speranze sono perse, proprio lui non è più sul mercato. Anzi, la sua futura sposa è anch’essa molto famosa, un’artista a tutto tondo che nulla ha da invidiargli.

Il cantautore e regista ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla compagna, uno scatto molto dolce che li vede con le fronti appoggiate mentre lei gli regge il volto tra le mani. A corredo dell’immagine l’artista ha scritto: “Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”.

Ma avete capito di chi si tratta? Parliamo di Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, storica band romana in attivo dal 1989. L’indizio sulla location delle nozze arriva dagli hashtag utilizzati, tra cui spunta proprio quello dedicato alla Puglia, cosa che fa ipotizzare che i due pronunceranno il fatidico sì proprio in quella regione. Insieme da diversi anni, Federico Zampaglione e Giglia Marra, ed ora sono stati in moltissimi – vip e non – a volersi congratulare con la coppia per questo annuncio speciale.





Fin dal principio della loro relazione, l’attrice Giglia Marra aveva raccontato tutto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair di qualche anno fa. La futura moglie di Zampaglione aveva infatti raccontato che il primo incontro fosse avvenuto in un locale. “Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Così feci”, da lì lo scambio dei rispettivi numeri di telefono e i messaggi. Ora i due finalmente potranno dirsi sì. Per entrambi queste sono le prime nozze, Federico Zampaglione è stato legato per molti anni con l’attrice Claudia Gerini, dalla quale ha avuto una figlia di nome Linda.

Giglia Marra è un’attrice di grande talento: nata in provincia di Taranto il 16 aprile del 1982, agli studi tradizionali ha affiancato la formazione come interprete. Nel corso della carriera ha preso parte sia a progetti per il cinema che per il piccolo schermo, tra i suoi lavori si possono ricordare Squadra Antimafia, Ris, Lolita Lobosco. Insieme hanno collaborato a diversi progetti, tra gli ultimi il film Morrison (datato 2021) con Zampaglione nelle vesti di regista e Giglia Marra come attrice.