Federico Fashion Style nella bufera dopo gli ultimi fatti. Dallo scorso anno, da quando ha annunciato il divorzio dalla moglie Letizia Porcu, madre della figlia Sophie Maelle, il gossip è sempre attento a ogni mossa del parrucchiere dei vip. A gennaio il coming out nello studio di Verissimo: “Dopo 14 anni insieme ho sentito il bisogno di dire alla persona più importante della mia vita ma che non potevo darle quello che desiderava. Se una persona nasce in un modo non può morire in un altro, così le ho detto che credo di amare le persone del mio stesso sesso”.

“Ho provato delle esperienze e ho capito che era una cosa che mi faceva stare bene. Uno nella vita ci nasce, non ci diventa. In tutto questo tempo ho cercato di capire meglio: sono nato e cresciuto in una famiglia “normale” e sono sempre vissuto con l’idea della mamma e del papà: mi faceva strana la mia tendenza che, proprio per questo motivo, all’inizio cercavo di nascondere”, aveva detto Federico Fashion Style a Silvia Toffanin.

Federico Fashion Style lancia il suo profumo ma è bufera

Dopo il coming out ci sono stati post e le interviste contro l’ex moglie, accusata di averle tolto la figlia e la nuova vita allo scoperto. Tante le iniziative organizzate in questi mesi dal parrucchiere delle vip e proprio una delle ultime ha destato non poche polemiche da parte del pubblico. Federico Fashion Style ha presentato il suo nuovo profumo e sui social si è scatenata una valanga di critiche: “Spero che questo profumo nasconda la puzza di vomito che sto per fare dopo aver visto la foto e letto la descrizione”, si legge tra i commenti.

“Il profumo del se**o ha sentori di cocco, ambra grigia e pelle nuda… vieni a scoprirlo stasera da Cera Milano alle ore 20.00. Ti aspetto per il pazzesco evento di presentazione di SQVIRT. Preordina la tua essenza d’orgasmo sul mio sito!”, ha scritto Federico Fashion Style in un post pubblicato su Instagram corredata da una una sua foto a petto nudo e visibilmente photoshoppato. È stato il nome del profumo a scatenare le critiche più feroci.

“Mi dispiace tanto Fede ma stavolta è stata una caduta libera di stile grandissima . Mi piacevi molto di più agli inizi e dovresti proprio ripensarci”, “Ma quale agenzia cura la tua immagine e la pubblicità di questo prodotto? Volgare la foto, le modelle, gli outfit e lo slogan”, “Che volgarità assoluto sei caduto molto in basso”, si legge. E ancora: “SQVIRT: che gran CAFONATA“, “È uno scherzo di cattivo gusto vero?”, “Se caduto in basso”, “Ma lo schifo?”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti pubblicati sotto al post del parrucchiere.