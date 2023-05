In questi ultimi mesi Federico Fashion Style è spesso finito al centro di gossip, in particolare per la sua separazione dall’ex Letizia Porcu. I due si sono sposati nel 2016 e dopo un anno hanno avuto una bambina, Sophie Maelle. L’ufficialità della separazione è avvenuta mesi fa e non è assolutamente stato un periodo semplice per il famoso parrucchiere, dati i diversi scontri che si sono avuti con lei. Poche ore fa lui ha anche condiviso una foto sui social, nella quale si mostra su una barella in ospedale.

Tra l’altro, pochissime settimane dopo l’annuncio della rottura con l’ex moglie, Federico Fashion Style ha fatto coming out nel salotto di Verissimo. Durante un’intervista con Silvia Toffanin lui ha dichiarato di aver preso completamente coscienza del suo orientamento sessuale tre anni fa, annunciandolo subito a Letizia. I due hanno comunque deciso di restare altro tempo insieme per il bene della figlia. Probabilmente sono stati proprio tutti questi grandi cambiamenti a fargli avere un crollo e finire in ospedale.

Federico Fashion Style e la foto in ospedale: ecco cosa è successo

Nello specifico Federico Fashion Style affermò a Verissimo: “Dopo 14 anni insieme ho sentito il bisogno di dire alla persona più importante della mia vita che non potevo darle quello che desiderava. Se una persona nasce in un modo non può morire in un altro, così le ho detto che credo di amare le persone del mio stesso sesso“. Adesso però cerchiamo di capire cosa è successo al noto hair stylist per finire addirittura in ospedale.

Il parrucchiere vip ha pubblicato sulle sue storie Instagram una foto su un lettino di ospedale, nella quale inquadra la sua mano con una flebo. Il tutto è stato accompagnato dalla descrizione: “Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite. Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccettabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e rimarrete scioccati!”. Ovviamente la maggior parte dei suoi follower ha ricollegato la vicenda a Letizia, alla quale lui ha spesso lanciato frecciatine che non hanno però mai avuto risposte.

Tornando a parlare del suo coming out, Federico svelò di aver sempre tenuto nascosta la sua tendenza perché nato e cresciuto in una famiglia “normale”. Per questo motivo ha sempre vissuto con l’idea della famiglia composta da una mamma e da un papà. Ha poi anche confessato di essere stato lui stesso a confidare alla figlia il suo orientamento, con grande serenità.