“Finisce qui”. Amore al capolinea per la coppia vip: si sono detti addio dopo 2 anni

Brutte notizie per il famoso calciatore, che avrebbe detto addio alla sua dolce metà. Dopo un paio di anni passati insieme, sembra proprio che l’idillio sia finito e ora l’atleta e la presunta ex fidanzata sarebbero tornati single. Non ci sono ancora le conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma l’anticipazione arriva da una fonte attendibile. Anche perché da un po’ di tempo i due non si stanno vedendo più insieme e questo confermerebbe ulteriormente la possibilità che le loro strade si siano separate.

In particolare, la ragazza ha condiviso un’immagine con lui il 28 novembre scorso, ma poi c’è stato il buio assoluto sui social network e si è trattato di un fatto insolito, visto che loro molto spesso pubblicavano immagini di coppia. Addirittura l’ultima foto in compagnia di lei il calciatore l’ha pubblicata ancora prima, il 7 novembre. Hanno comunque sempre vissuto la loro storia d’amore in maniera molto intima, infatti hanno preferito non mettersi in mostra, infatti si vedevano insieme solamente sui social.

Hanno fatto letteralmente sognare tutti i loro fan, infatti la relazione sentimentale tra il giocatore di calcio e la bellissima dolce metà sembrava funzionasse alla perfezione. Ma stando alle ultime indiscrezioni, non ci sarebbero stati però solo momenti positivi e si sarebbe arrivati a prendere questa decisione sofferta. A lanciare la bomba è stato l’informato Alessandro Rosica, conosciuto con il nome di Investigatoresocial, che è stato il primo a dare questa spiacevole notizia sull’atleta e la ragazza 20enne.





Ad essersi lasciati definitivamente sarebbero stati l’attaccante della Juventus e della Nazionale azzurra, Federico Chiesa, e Benedetta Quagli. Questo il messaggio di Rosica: “Purtroppo è finita una delle storie più belle del panorama calcistico. Si dicono addio, sono due persone fantastiche”. Inoltre, Federico Chiesa avrebbe eliminato tutte le storie in evidenza con Benedetta, che aveva pubblicato nell’arco di questi anni sul suo profilo Instagram. Un altro indizio che ha rattristato i loro fan.

Federico Chiesa ha vinto gli Europei con l’Italia lo scorso mese di luglio. Milita nelle fila della Juventus dal 2020 e ha finora totalizzato 42 presenze in campionato, condite da 9 reti. Classe 1997, è stato il trascinatore della Fiorentina dal 2016 al 2020, infatti ha collezionato 137 gettoni di presenza e 26 reti, un curriculum che gli ha permesso di essere notato e acquistato dalla compagine bianconera.