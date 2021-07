La vittoria degli Europei 2020 e, due giorni dopo, un’altra festa grande: Federico Bernardeschi ha sposato la compagna e mamma delle sue due figlie Veronica Ciardi. Martedì 13 luglio il calciatore che ha tirato uno dei calci di rigore decisivi per la vittoria contro l’Inghilterra e la ex concorrente del Grande Fratello hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio.

Una cerimonia super privata, organizzata con pochi intimi e con protagonista anche la loro bambina più piccola, Lena, battezzata durante il loro giorno speciale. Federico Bernardeschi ha scelto di sposare la sua Veronica a Carrara, nella cornice romantica del Duomo. Poi la festa, con amici e parenti, nello stabilimento balneare che il calciatore ha acquistato sulla costa.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, gli Azzurri grandi assenti al matrimonio



Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, rispettivamente 27 e 36 anni, da 2 sono diventati genitori di Deva, mentre lo scorso maggio è arrivata Lena. Il loro amore è nato nel 2015 durante una vacanza a Formentera, ma hanno sempre tenuto la loro storia al riparo dai riflettori. Poi una breve crisi nel 2019 e il ritorno di fiamma, con la nascita delle figlie e il progetto, ora concretizzato, di sposarsi.







Arrivato nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria a Wembley, il matrimonio di Federico Bernardeschi è stato seguitissimo. Lui si è presentato in chiesa con molto ritardo e con un originale completo chiaro accolto da una folla immane. Ma come detto gli invitati non erano così tanti. I tifosi si aspettavano però di vedere i suoi compagni di Nazionale o della Juventus, ma a quanto pare così non è stato.

Come riporta Novella 2000 Alberto, il padre di Federico Bernardeschi, ha svelato che per il matrimonio erano presenti un centinaio di invitati tra cui l’ex coinquilino della sposa nella Casa Maicol Berti. Si vociferava la presenza di Federico Chiesa e Gianluigi Buffon, ma non ci sono immagini che confermano o smentiscono questo rumor. Che si sappia, non c’era nessuno degli Azzurri alle nozze. Vero è, però, che con loro ha praticamente festeggiato l’addio al celibato tra Londra e Roma, dove li ha accolti un corteo di tifosi.