Brutta notizia per la coppia vip. Sembrava ormai tutto pronto per vederli salire all’altare, ma qualcosa è andato decisamente storto e il matrimonio è saltato. I fan sperano ovviamente che si tratti solamente di un piccolo imprevisto, ma sta di fatto che la preoccupazione inizia ad aumentare. Infatti, a riferire questa novità è stata una fonte molto attendibile, ovvero il settimanale ‘Diva e Donna’. Soltanto nell’autunno scorso era stata annunciata la proposta di nozze con tanto di anello incorporato.

A proposito di matrimonio tra famosi, invece ce n’è uno che potrebbe invece andare in porta a stretto giro di posta. Jeremias Rodriguez ha postato su Instagram un’immagine, che ha ritratto Deborah Togni con un meraviglioso abito da sposa. E lui ha subito scritto: “Pronta a sposarmi?”. Lei dunque si trovava in un atelier e stava provando i vestiti da indossare al matrimonio. Era uno shooting oppure una preparazione in vista delle sue nozze? Non resta che attendere la replica della sua dolce metà, ma la rete è già andata in tilt.





Federica Nargi e Alessandro Matri, nozze rimandate?

A parlare è stato un amico della coppia famosa, che ha voluto rilasciare un’intervista a ‘Diva e Donna’. Allo stato attuale pare che abbiano deciso di rimandare il matrimonio a data praticamente da destinarsi. Eppure tutto sembrava che fosse già stato preparato, infatti l’evento era previsto per il prossimo mese di giugno. Era anche stata scelta una location suggestiva, ovvero le isole Baleari, e a Formentera ci sarebbe stato il sì. Ora, il dietrofront che sta mettendo in ansia tutti i loro ammiratori.

Stiamo parlando di Federica Nargi e Alessandro Matri, che non hanno ancora rotto il silenzio in riferimento a questa notizia. Ma il fatto che Federica Nargi e Alessandro Matri non abbiano ancora risposto al loro amico sta facendo preoccupare ancora di più. Non sono state svelate però le motivazioni che avrebbero indotto la showgirl e l’ex calciatore di Serie A a posticipare tutto. E la domanda che tutti si stanno ponendo è questa: è solo rimandato o cancellato perché in atto una crisi di coppia? Non resta che attendere spiegazioni.

Come scritto da ‘Gossip e Tv’, Federica Nargi sta trascorrendo una vacanza a Sharm el-Sheikh con le figlie ed amici. Mentre Alessandro Matri ha preferito restare in Italia per probabili impegni professionali. I due sono fidanzati dal 2009. La primogenita Sofia è venuta alla luce il 26 settembre del 2016, mentre la seconda figlia Beatrice è nata quasi tre anni dopo, il 16 marzo del 2019.

