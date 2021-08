Dopo l’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani continua ad avere problemi di salute. La mamma di Giulia Salemi ha di recente parlato in una intervista radiofonica e ha spiegato di aver portato a casa dall’Honduras diversi acciacchi, alcuni dei quali piuttosto gravi. “Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare. Ho fatto un gioco honduregno con Matteo Diamante e gli arrivisti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare”.

“Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera – prosegue Fariba Tehrani -. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore. Prendendo gli antidolorifici non mi rendevo conto di quanto facesse male”.

Ha anche detto che non rifarebbe l’Isola dei Famosi: “Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute. Questi sono i due dolori più importanti, ma ci sarebbe una lista che non sto a dire”.





Problemi che a distanza di giorni non sono passati e Fariba Tehrani è stata costretta ad andare in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti, in seguito ai quali comprendere come intervenire per rimettersi in sesto. Purtroppo, però, Fariba racconta che non è cambiato nulla dal mese precedente e, in più, i test ai quali si è sottoposta hanno un costo più elevato di quanto immaginasse: “Mi hanno detto che non so cosa ho, non mi hanno fatto neanche l’ecografia non si capisce cosa non va alla pancia, e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece di stare a contatto con persone che possono avere il virus e intanto adesso ho 38 e mezzo di febbre”.

Insomma per Fariba Tehrani è un momento davvero delicato e spiega di dover andare da uno specialista che possa finalmente aiutarla a recuperare le forze. Nelle ultime chiacchierate con i fan ha aggiunto di essere “una donna forte”, augurandosi di superare presto anche quest’ultimo inconveniente.