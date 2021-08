Una foto della mano della sua bambina appena nata e un’altra in cui la stringe dolcemente a sé: così la ex naufraga dell’Isola dei Famosi e modella ha dato il benvenuto su Instagram alla sua secondogenita, che si chiama Indiah Elisa Liliana.

È nata India nei giorni scorsi, la sorellina di Isaïah-King, i figli che la neo mamma bis ha avuto dall’amore col calciatore Mario Lemina, ma lei ha aspettato più di 24 ore prima di dare il lieto annuncio ai fan che in questi mesi hanno seguito passo passo la sua seconda gravidanza, raccontata quotidianamente con scatti del pancione in evidenza. “Indiah Elisa Liliana è arrivata alle 15:43 di giovedì 24 agosto – ha scritto Fanny Neguesha condividendo la sua gioia immensa sui social – Amore mio. Tu sei la piccola meraviglia che aspettavamo, sei sicuramente piena di sorprese, già ci inondi d’amore da ieri”.

“Sarai la forza di mamma e la debolezza di papà ma anche la gioia e i dolori di tuo fratello Isahia. Ti amiamo piccola Indiah”, ha poi concluso Fanny Neguesha sotto ai due primi scatti della e con la sua bambina. Poco dopo, poi, altre foto dolcissime che ritraggono lei e la nuova arrivata con il fratello maggiore Isaïah-King.





Fanny Neguesha, modella e showgirl nata a Bruxelles, in Belgio, il 10 giugno 1990, ma cresciuta in Francia, è balzata agli onori della cronaca rosa nel periodo in cui ha fatto coppia con Mario Balotelli. I due stati insieme circa un anno, dal 2013 al 2014, e la fine della loro relazione è stata piuttosto burrascosa, corredata da uno strascico di accuse e insulti pubblici.

Nel 2015, poi, Fanny Neguesha ha partecipato all’Isola dei Famosi, ma ha poi abbandonato in anticipo il suo ruolo di naufraga per via della troppa nostalgia della famiglia. Dopo quell’esperienza si è allontanata dalla tv italiana per concentrarsi sulla carriera da influencer e dal 2017 fa coppia fissa con il calciatore Mario Lemina dal quale ha avuto il primo figlio dopo circa un anno d’amore e oggi ha reso papà di una femminuccia.