“Sei un nano”. L’offesa choc al famoso cantante italiano. Lui risponde così ed è un putiferio: fan imbestialiti

Offesa choc al cantante italiano. Il giovane talento ha conquistato la platea del Festival della Musica italiana con un brano che ha poi accompagnato l’estate di molti. Un posto in classifica meritato e davanti a lui la scalata verso il successo sempre in salita. Eppure la notorietà spacca in due l’opinione pubblica. Arrivano sferrate critiche a valanga sopra la sua testa. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Lazza al centro del mirino delle critiche. Il giovane talento è reduce dall’esperienza sanremese commentata all’indomani così: “Oggi è un bel giorno, l’hip hop è arrivato secondo a Sanremo”. Così Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, aveva commentato su una story su Instagram (@thelazzinho), il suo secondo posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Dal brano presentato sul gettonatissimo palcoscenico a oggi Lazza ha continuato la sua corsa verso la meta del successo con risultati notevoli. Peccato solo che gli attacchi hater sono sempre in agguato. E pensare che durante la settimana di Sanremo Lazza ha avuto modo di fare anche un particolare regalo a un suo fan. Il cantante ha lanciato una scarpa autografata. Un dono per loro da parte di un artista che ha sempre manifestato affabilità con ognuno dei propri fan.

Adesso le cose sembrano cambiare. Nelle ultime ore infatti il cantante sembra aver detto qualcosa che non è andato incontro al favore dei fan soprattutto di una ragazza che ha ripreso la frase per poi offenderlo sulla sua altezza. “Sono andato a cena da solo. Che hit”. Ma lo stato social è stato ripreso dalla ragazza che ha aggiunto: “Eh be le turbofesse stanno lontano mille miglia da un nano”.

Lei gli dà del nano.

Lui si conferma il solito maschio che non riesce a non buttarla sul sesso, perché le uniche offese che conosce passano sempre da lì.



Chi ha ragione? Nessuno dei due. pic.twitter.com/zOgjPpKFYa — Fran Altomare (@FranAltomare) October 1, 2023

Il commento della ragazza ha trovato un muro da parte dei fan del cantante che hanno subito preso le difese di Lazza. Il diretto interessato inoltre non ha certo perso tempo nel dare la risposta a tono: “Non ti farei manco con un bastone”, ha scritto l’autore di “Cenere”. Diciamo però che anche le parole di Lazza non sembrano essere piaciute. “Se voleva essere superiore, questo commento sessista poteva risparmiarselo”, “Chi ha ragione dei due? Nessuno” oppure “Comunque, Lazza fa delle cadute di stile inverosimili… lei ha sbagliato, ma lui non doveva darle corda”.