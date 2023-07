“Ma allora è lei…”. Super scoop per il famoso attore: dopo il clamoroso divorzio spunta la nuova fiamma

Brad Pitt ha una nuova fiamma. Era il settembre del 2016 quando l’attore americano e Angelina Jolie si separavano dopo 11 di relazione, di cui 2 di matrimonio, per “differenze inconciliabili“. Una rottura che ha fatto scalpore. E ancor più clamore hanno suscitato le notizie uscite sul vero motivo della separazione. A quanto pare tutto risale ad un episodio durante il quale Brad “Ha quasi strozzato un figlio e ne ha colpito un altro”.

Durante un litigio in aereo Brad Pitt avrebbe accusato Angelina Jolie di essere troppo accondiscendente coi figli, tre biologici e tre adottati. L’attore avrebbe afferrato e spinto la mogle, per poi “prendere a pugni il soffitto dell’aereo numerose volte”. Poi Brad avrebbe aggredito due figli e “versato birra su di me e vino rosso sui bambini” come è riportato negli atti del processo visionati dal New York Times. Ora, però, Brad Pitt ha voltato pagina…

Chi è la nuova fiamma di Brad Pitt: la foto insieme

Sembra proprio che Brad Pitt, 59 anni, abbia conquistato il cuore di Ines de Ramon, 30. I due sono stati pizzicati insieme la prima volta nel novembre del 2022, durante il concerto di Bono Vox, cantante degli U2. La storia si è fatta via via più seria e i due si sono rivisti in diverse occasioni, tra cui una gita romantica a Parigi. Sembra poi che per San Valentino Brad abbia regalato a Ines un bel mazzo di peonie rosa. E adesso arrivano altre conferme importanti sulla relazione tra i due.

Proprio recentemente i fan hanno notato un dettaglio durante una delle ultime uscite di Brad Pitt e Ines de Ramon. La donna, infatti, indossa una collana con un ciondolo particolare: la lettera B. Inevitabile pensare alla B di Brad. Che sia vero amore? D’altra parte se Brad ha concluso la sua storia con Angelina nel 2016 Ines ha divorziato da poco da Paul Wesley (protagonista di The Vampire Diaries), con cui è stata sposata per oltre tre anni.

Ines de Ramon wearing a "B" necklace is the last thing I wanted to see today …



Ma chi è Ines de Ramon? Beh lei è una jewel designer. Si è laureata in economia aziendale all’Università di Ginevra nel 2013 e dopo aver lavorato per Christie’s e per il gioielliere svizzero De Grisogono oggi è la vicepresidentessa del marchio di preziosi Anita Ko. Di sicuro adesso nella vita di Brad Pitt c’è lei, una ventata d’aria fresca mentre prosegue la battaglia legale con Angelina Jolie per la suddivisione dei beni e il mantenimento dei figli.

