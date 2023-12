Fuori la confessione privata dell’ex concorrente vip dei reality show. Attraente senza alcun dubbio eppure single: l’ex concorrente del Grande Fratello prima e dell’Isola dei Famosi poi ha deciso di rompere il silenzio sulla propria situazione intima nel corso dell’ospitata a La Zanzara, trasmissione radiofonica che lascia spesso emergere dettagli ‘stuzzicantiì mai saputi. Fuori dunque la verità della celebre autrice e influencer resa ormai famosa al pubblico italiano.

Fuori la verità, Daniela Martani decide di rompere il silenzio e parlare della propria vita sentimentale e privata. Cosa le piace di un uomo? Da cosa viene attratta? Ebbene, a queste domande e a molto altro Daniela ha deciso di rispondere senza peli sulla lingua nel corso della sua ospitata alla trasmissione radiofonica di successo La Zanzara.

Fuori la verità, Daniela Martani decide di rompere il silenzio sulla propria vita intima e privata: “Ho scoperto di essere…”

Daniela Martani e la sua vita intima e privata, oltre che al rapporto con l’altro sesso, l’ex concorrente dei reality show ha così affermato: “Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo sco***ei, me lo porterei a letto’. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema.”

E ancora: “Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e con ho rapporti sessuali. L’asessualità è un orientamento sessuale”. Daniela ha poi voluto sottolineare ulteriormente: “Non si guarisce, è una condizione di vita”. E ovviamente la lunga intervista rivelatoria su Radio 24 ha sicuramente acceso la curiosità di molti.

Riservata e discreta, Daniela aveva rivelato qualcosa di se stessa anche nel corso della partecipazione all’Isola: “Sapete quanto io sia riservata e non ami parlare della mia vita privata che mi vede fuori dalle logiche del gossip e del chiacchiericcio. C’è una cosa che mi sta logorando dentro da 1 anno e mezzo ormai e non riesco più a far finta di niente. Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo. Inizialmente pensavo che la dura prova del reality avesse messo a soqquadro il mio fisico per poi tornare alla normalità”, ha scritto Daniela Martani nel suo post pubblicato su Facebook.