Ha del paradossale ciò che è stato rivelato nelle ultime ore sui social network. Una famosa è stata ripresa, mentre si trovava su una spiaggia intenta a raccogliere i rifiuti gettati dagli incivili. Fin qui vi starete domandando cosa ci sia di male dietro questo gesto, che andrebbe invece sottolineato in modo positivo, ma in realtà dietro c’è ben altro e gli utenti sono rimasti scioccati quando hanno scoperto tutta la verità. Una vicenda che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

Questa famosa, nota quindi per i suoi video caricati in rete, si è fatta vedere su questa spiaggia. Ha preso dalla sabbia i rifiuti buttati dalla gente, che aveva inquinato dunque l’area, e li ha riposti in un sacco della spazzatura. Avrebbe dovuto ricevere esclusivamente applausi e complimenti, peccato però che chi ha girato il filmato si è subito accorto di qualcosa di sospetto. Un sospetto che alla fine si è rivelato più che fondato.

Famosa raccoglie dalla spiaggia i rifiuti: poi la triste scoperta

Come si è potuto intuire dalle immagini diffuse online, la famosa si è piegata ripetutamente per prendere dalla spiaggia quanti più rifiuti possibili, infatti sembra che fossero presenti anche tante bottiglie di plastica nonché molte cartacce. Su TikTok il video è diventato di dominio pubblico nel momento in cui si è scoperto quali fossero i reali intenti della giovane. E ovviamente è stata immediatamente criticata e anche offesa.

Alla fine è venuto fuori che la persona in questione lavorasse come influencer e che si fosse recata sulla spiaggia, situata a Bali in Indonesia, solo per ottenere molta visibilità. Non a caso è possibile notare che un’altra persona che era con lei l’ha ripresa più volte per farle ricevere giudizi positivi. Ma ora la sua maschera è caduta ed è anche partita la caccia all’identità della ragazza. Come riportato anche dal sito Novella 2000, non si è ancora appreso se qualche utente abbia capito di chi si trattasse.

Già un paio di anni fa il Guardian aveva pubblicato una notizia sconcertate su ciò che accade a Bali, infatti per colpa dei monsoni e della gestione errata dello smaltimento dei rifiuti, le spiagge indonesiane sono ricolme di spazzatura. Quindi, questa influencer avrebbe sfruttato questa grave problematica per mettersi in mostra e la rabbia degli internauti è stata tanta.