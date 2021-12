“La nuova ragazza”. Fabrizio Corona, beccato in una stanza d’hotel con lei. Lo spogliarello, poi il bacio… FOTO

Si torna a parlare di Fabrizio Corona, oramai in libertà. E per la gioia di chi lo segue, si fa pizzicare in buona compagnia. L’ex re dei paparazzi beccato con una nuova ragazza. Lo scatto è un selfie della giovane in una stanza d’hotel. Non molla un centimetro il 47enne che si lascia riprendere dalla ragazza che lo riprende riflesso sullo specchio… ridacchiando e poi si fa baciare. L’uomo, che ha fatto il bello e cattivo tempo, per parecchio tempo, sulla scena dello showbiz italiano, ora vuole quasi dimostrare che è ancora sulla cresta dell’onda.

Proprio Fabrizio Corona ha detto recentemente: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere, questi personaggi li ho inventati tutti io”. Della ragazza in questione non sappiamo nulla, né il nome, né di cosa si occupi, come si sono conosciuti o altri dettagli. Sappiamo solo, come dimostrano loro stessi, di essersi incontrati (per la prima volta?) in una stanza di hotel e che poco prima Fabrizio Corona era nudo.

Ognuno la pensi come vuole, naturalmente. Recentemente, aveva dichiarato l’ex re dei paparazzi: “Errori? non ne ho fatti. Quando arrivi a trent’anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e loro poi te la fanno pagare”.





“L’unico errore che ho fatto nella mia vita è stato volere tutto e subito, ma non cambierei niente, rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto”. Tra l’altro proprio Fabrizio Corona è finito nell’ennesima bufera, in questi ultimi giorni. Ospite al Peppy Night Fest lo show condotto da Peppe Iodice, entra con una scamorza in mano.

“Questa è la scamorza di Ilary Blasi”. Il conduttore impanicato lo stoppa subito: “Adesso mi fai litigare proprio con tutti”. Non soddisfatto Corona condisce il tutto mostrando il fisico in uno spogliarello: “A 50 anni penso di essere ancora in forma”. E ancora Fabrizio Corona sulla Blasi: “A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.