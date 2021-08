“Il nostro sarà un bel domani”. Fabrizio Corona e Nina Moric escono allo scoperto. E tutti muti

Si è aperto un nuovo capitolo nella vita di Nina Moric e Fabrizio Corona. Dopo essersi attaccati ripetutamente su social e giornali, lanciandosi accuse molto pesanti, i due ex sono tornati insieme. “Che dire… che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine – diceva Fabrizio qualche giorno fa su Instagram – è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti”. Lo sapete, Nina e Fabrizio hanno un figlio, Carlos, che spesso è finito in mezzo ai loro litigi.

Come recentemente ha riportato il settimanale Chi che li aveva paparazzati insieme: “Fabrizio caro – le parole di Nina – ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto”.

Ora, però, sembra davvero tornato il sereno tra i due. E il motivo sarebbe proprio Carlos: sia Fabrizio Corona sia Nina Moric hanno deciso di riprovarci per amore del figlio. Così da alcuni giorni l’ex re dei paparazzi non fa che dedicare parole al miele alla sua ex: “Vorrei dirti solo grazie Nina… Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita…”.





“E per avere avuto il coraggio – dice ancora Fabrizio Corona alla sua Nina Moric – di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo. È come un puzzle… ogni cosa a suo posto… Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti… Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà… ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”.

Adesso non sappiamo se davvero tra Nina Moric e Fabrizio Corona sia tornato l’amore e se alle parole seguiranno i fatti. In ogni caso è sicuramente positivo che i due abbiano, almeno per ora, deciso di seppellire l’ascia di guerra. Hanno finalmente smesso di sputarsi addosso tutte quelle brutte accuse che sicuramente non facevano bene a loro e facevano tanto male al figlio Carlos.