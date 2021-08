Ogni volta che Fabrizio Corona parla succede un mezzo terremoto. Probabilmente anche in questo caso sarà così. L’ex re dei paparazzi ha da poco risolto alcuni problemi con la giustizia, primo fra tutti la sua carcerazione. Nelle condizioni psico-fisiche in cui si trova all’imprenditore sono stati nuovamente concessi gli arresti domiciliari. D’altra parte la galera era sembrata troppo severa ai tantissimi vip e non vip scesi in campo per difendere Corona. E forse l’appello ha avuto l’effetto che voleva.

Naturalmente per Fabrizio è impossibile restare fuori dalle polemiche. Dopo il clamoroso ritorno di fiamma con l’ex moglie Nina Moric, adesso l’imprenditore torna a far discutere. Corona se la prende in particolare con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Ma cosa ha fatto Aurora? Ebbene, mentre in diverse occasioni è intervenuta in modo duro per condannare il ‘catcalling’, la pratica di fischiare e fare complimenti anche volgari alle donne per strada, stavolta sembra essere caduta in una trappola.

Nelle sue ultime story Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto e video mentre si trova in vacanza in Grecia. Ad attirare l’attenzione di Fabrizio Corona, però, è stato uno degli scatti. Quello, in particolare, in cui Aurora scrive nella didascalia: “Santorini= sassi, tramonti, cu*i”. Nella foto, naturalmente, Aurora Ramazzotti mette in mostra il suo lato B. E Fabrizio Corona ha ripreso il post, evidenziando la parolina e aggiungendo una sua considerazione.





“Ma non aveva denunciato il catcalling?” scrive nella story Fabrizio Corona. Insomma l’ex di Nina Moric accusa Aurora Ramazzotti di porgere su un piatto d’argento l’occasione per diventare oggetto di commenti poco carini da parte del popolo del web. Come la prenderà Aurora Ramazzotti?

Nelle ultime settimane sono state numerose le occasioni in cui Aurora Ramazzotti ha criticato duramente il ‘catcalling’ la pratica di alcuni uomini di fischiare alle donne, come fossero animali, per fare un complimento. Al fischio spesso si uniscono commenti e parole volgari. La conduttrice di X Factor Daily era anche entrata in polemica con Er Faina sull’argomento. Ora l’attacco arriva da Fabrizio Corona. Altra polemica in vista?