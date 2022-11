Splendida notizia annunciata da Fabiola Valentìn e Mariana Varela. Il matrimonio è cosa fatta e le due bellissime ragazze lo hanno detto a tutto il mondo con un bellissimo video, postato sui rispettivi profili Instagram. Un momento di enorme gioia per le due donne, che sono molto note soprattutto grazie alle passerelle della moda. Basti pensare che Fabiola è stata nominata Miss Porto Rico nel 2020, mentre l’anno prima Mariana aveva ottenuto il prestigioso titolo di Miss Argentina. Quando si sono conosciute, l’amore è subito sbocciato.

Fabiola Valentìn e Mariana Varela hanno celebrato dunque il loro matrimonio a Porto Rico e sui social è stato diffuso un filmato, che fa una sorta di riassunto della loro vita intima. Infatti, ci sono diverse immagini di coppia nonché la proposta di nozze avvenuta un po’ di tempo fa. Il sì si è invece registrato solamente pochi giorni fa, il 28 ottobre. Da quel giorno i fan non fanno altro che congratularsi con le due giovani, le quali hanno anche risposto alle migliaia di manifestazioni di affetto da parte dei follower, che sono davvero al settimo cielo.

Leggi anche: Il sì al compagno storico davanti a tanti vip. La proposta di nozze in tv e ora il matrimonio





Fabiola Valentìn e Mariana Varela spose: il matrimonio a Porto Rico

Una gioia enorme e difficile da esprimere a parole per Fabiola Valentìn e Mariana Varela, anche se dopo il matrimonio ce l’hanno fatta a dire qualcosa per mostrare il loro entusiasmo. Meravigliosa comunque soprattutto l’istantanea che ha ripreso le loro mani e gli anelli infilati alle dita. Le due modelle hanno scritto: “Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte ad un giorno speciale”. E poi entrambe hanno confermato di essere molto felici dell’affetto riservato dagli ammiratori, che hanno festeggiato i fiori d’arancio.

Le neo spose Fabiola Valentìn e Mariana Varela hanno poi esclamato: “Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguriamo che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite”. Secondo quanto scritto dal sito Vanity Fair, che ha ricostruito la loro love story culminata con il matrimonio, le due modelle hanno preferito vivere la storia in segreto. Il loro primo incontro è avvenuto due anni fa nel concorso Miss Grand Internation in Thailandia. Valentìn è una ragazza di 22 anni, mentre Mariana ne ha 4 in più.

Quasi un mese fa c’è stato anche un altro matrimonio vip. Antonio Lorenzon di Masterchef e Daniel Bellinchiodo, insieme da 20 anni, hanno detto sì a Palazzo Sturm, Bassando del Grappa, davanti al sindaco Elena Pavan e a tanti invitati vip tra cui Renzo Rosso e Arianna Alessi, Eva Henger con la figlia Mercedesz, Pamela Camassa, Benedetta Mazza, Alex Pacifico.