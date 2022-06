Fabio Rovazzi, annuncio choc della nota influencer. Una brutta situazione dalle conseguenze che potevano essere davvero gravi. La ragazza ha condiviso con i suoi follower su Instagram le immagini che mostrano le ferite in seguito all’aggressione avvenuta per strada. E a corredo dell’immagine il racconto dettagliato di ciò che è successo.

Stiamo parlando proprio di Karek Casiraghi in arte Karen Kokeshi, nota al pubblico soprattutto per la sua relazione con Fabio Rovazzi, il videomaker, creator e cantante. Lo spiacevole episodio sarebbe avvenuto durante il tragitto verso casa ovvero quando Karen stava tornando da una visita medica.





“Non mi era mai successa una cosa simile, sto ancora tremando”, commenta Karen Casiraghi a corredo delle immagini che mostrano il ginocchio sbucciato. Due uomini l’avrebbero aggredita e Karen sarebbe caduta malamente sul marciapiede. (Fabio Rovazzi balla con Mara Venier, incidente ‘hot’).

I due uomini non solo l’avrebbero lanciata contro il marciapiede, ma le avrebbero anche strappato il telefono dalle mani che ora sarà costretta a comprarsi nuovamente. E sempre a proposito di Karen Kokeshi e della relazione con Fabio Rovazzi, diverse testate di gossip avrebbero riportato la notizia di un presunto capolinea raggiunto dalla coppia. Ma tutto quello che si apprende per il momento resta solo nel territorio delle ipotesi. Ecco le ultime novità sulla presunta rottura e un retroscena su cui ancora si attende conferma.

La coppia non appare più insieme sui social da diverso tempo e su Diva e Donna i fan hanno appreso la notizia che Karen avrebbe iniziato a cercarsi una casa a Milano per andare a vivere da sola. Solo i diretti interessati potranno confermare la rottura. Nel frattempo i fan augurano pronta guarigione all’influencer sperando di ottenere qualche dettaglio in più anche sulla sua vita sentimentale.

Musica in lutto, malore durante il concerto. La corsa in ospedale, ma il cantante muore in ambulanza