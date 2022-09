“Mi sono divertito così tanto che non basterebbero quattro vite per raccontare come me la sono spassata io. In un attimo ho buttato via tutto. Soldi e carriera. Certi atteggiamenti, potessi tornare indietro, li cambierei di corsa”. A parlare in questo modo è Fabio Macellari, 48 anni, ex calciatore di Inter, Bologna e Cagliari. Oggi la sua vita è completamente cambiata, oggi Fabio Macellari è un uomo totalmente diverso rispetto a quel difensore mancino che arava la fascia.

Il mondo del calcio fa parte del suo passato al pari dei suoi vizi che gli hanno rovinato la carriera. Ha ammesso di aver fatto uso di sostanza stupefacenti, di essere stato dipendente dal sesso. Adesso fa il panettiere, il taglialegna nel bosco di 25 ettari che circonda la sua proprietà, cura l’orto e fa anche il muratore per una impresa edile che sta contribuendo a ricostruire Amatrice dopo il devastante terremoto del 2016.

Fabio Macellari vita cambiata: da calciatore a muratore

Fabio Macellari si mette in luce nella Pro Sesto, ma spicca il volo a Lecce dove in tre anni arriva dalla serie C alla serie A. Quindi la chiamata dell’Inter di Ronaldo. “Il più forte di tutti era Ronnie, che bello vederlo mentre si allenava – ha detto in un’intervista -. Ci dicevano di non toccarlo, ma noi non ci azzardavamo nemmeno ad avvicinarci”. L’avventura all’Inter dura 7 presenze e viene ceduto al Bologna. Ma nell’anno di Milano si fa trascinare nel vortice della cocaina: “Uscivo con gli amici, facevo nottata, rientravo al mattino arrivando tardi agli allenamenti. Passare alla droga è stato un attimo. E penso di aver avuto anche la malattia del sesso”.

“La droga ti trasforma, ti fa vivere una vita che non è la tua – dice Macellari -. Mi ha tolto tutto: la Serie A, la Nazionale, la possibilità di giocare un Mondiale. Lippi, che nel frattempo era diventato commissario tecnico, mi avrebbe sicuramente tenuto in considerazione”. Gli ultimi anni sono un continuo girovagare tra squadre di serie C e di Eccellenza fino al ritiro nel 2015: “Quando smetti di giocare i soldi finiscono pur cercando di mantenere quello stile di vita. Poi ho fatto uso di droga e la droga porta a questo. Purtroppo ci ho sbattuto la testa ma ho avuto il sostegno della mia famiglia”.

Oggi la vita di Fabio Macellari è cambiata, di quel ragazzo sprecone e spaccone non è rimasto nulla. Il 48enne vive con il figlio Matteo nato nel 2006 dal matrimonio — poi finito — con Claudia Montichiara, ex finalista di Miss Italia che oggi è una delle protagoniste di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

