“È nata Flaminia”. Gioia immensa per la coppia vip, la terza cicogna porta un altro fiocco rosa

In campo è una vera furia. Anzi, spesso e volentieri si è messo in evidenza per comportamenti che con la ‘signorilità’ tanto sbandierata del tennis non c’entrano proprio niente di niente. Ma provate voi a gestire tutta la tensione di un match contro Djokovic o Nadal, tanto per citarne un paio, e poi ne riparliamo. Avete mai preso una racchetta in mano? Non per darla in testa a qualcuno eh…

Lui è Fabio Fognini e da qualche anno forma un coppia davvero super con la collega e bellissima Flavia Pennetta. I due si sono incontrati nel 2013 e dopo due anni e mezzo sono convolati a nozze. E il matrimonio è stata una festa in grande stile, naturalmente.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono molto legati e molto social. Anche il papà di Fabio, Fulvio, lo è. Pensate che quando è nata la loro secondogenita Farah ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto mostra Fognini in sala parto con il volto pieno di felicità. “Ci siamo… quasi!! Forza Flavia!!.. È arrivata Mimiiiiiiiiiiii”. “Benvenuta Farah”, ha scritto invece la zia Fulvia, sorella del tennista, su Twitter. Un momento d’oro per una coppia d’oro. Dopo Federico (altra “F”), Flavia e Fabio hanno un’altra grande gioia, la piccola Farah.





Il piccolo Federico era nato nel 2017 a neppure un anno dalle nozze della coppia che sono state celebrate l’11 giugno 2017 a Ostuni, città di origine di Flavia. Tanti gli invitati vip alle loro nozze, come la leggenda del tennis Boris Becker o le campionesse Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Sara Errani. Presente al matrimonio pure Giovanni Malagò.

Adesso, per Fabio Fognini e la sua Flavia Pennetta è arrivata un’altra bellissima notizia! “Ore 16:40 è nata Flaminia. Mamma e bimba stanno super bene. Flavia Pennetta, grazie per l’emozione più bella della mia vita”. Così il tennista ha fatto sapere a tutti di essere diventato papà per la terza volta! L’annuncio della gravidanza era arrivato a luglio scorso quando Fabio aveva pubblicato una dedica tenerissima alla sua splendida famiglia.

“Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”