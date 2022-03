Sarà un fiocco rosa: l’ex protagonista di UeD e la sua fidanzata hanno svelato sesso e nome del loro primo bebè insieme. Su Instagram hanno entrambi condiviso con i fan i momenti più belli di una giornata doppiamente speciale. In occasione del 28esimo compleanno della futura mamma, caduto lo scorso 5 marzo, la coppia ha organizzato una cena al Panda Club di Madrid. Solo alla fine, la sorpresa con l’ormai famoso gender reveal party e lì si è scoperto che sono in attesa di una bambina.

Come da tradizione, hanno fatto scoppiare il palloncino con un punto interrogativo da cui poi sono partiti coriandoli e festoni di colore rosa. La scoperta e un lungo abbraccio, tra gli applausi di chi ha preso parte alla festa. Il nome della bambina? Gala, hanno rivelato Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan. Se il bebè fosse stato un maschietto avrebbe invece ricevuto il nome Leo.

Fabio Colloricchio di UeD presto papà di una bambina

“Viviamo in un mondo che va così veloce che a volte succedono cose nella vita che quando si vivono non ci si rende conto di quanto siano grandi! Grazie Dio per benedirci con una principessa e per farmi rendere conto di quanto siano importanti questi momenti. Ti aspettiamo GALA”, la didascalia del post di Fabio Colloricchio, ex corteggiatore e tronista di UeD e influencer argentino.





Solo poche settimane fa il lieto annuncio della dolce attesa da parte di Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan. Sempre sui social avevano condiviso la bella notizia pubblicando il risultato del test di gravidanza e l’ecografia. Ora hanno voluto rendere partecipe il loro pubblico del sesso e del nome scelto per il loro primo erede.

Anche lei è stata corteggiatrice e tronista di Mujeres y hombres y viceversa, l’edizione spagnola di UeD. Fabio Colloricchio è stato invece prima corteggiatore e poi tronista del dating show di Maria De Filippi. Aveva scelto Nicole Mazzocato, con la quale ha avuto una relazione fino al 2019, quando ha conosciuto Violeta a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.