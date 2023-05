Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, la notizia è ufficiale. La coppia dello spettacolo è sempre stata molto chiacchierata a causa della grande differenza di età: il conduttore ha infatti 69 anni, mentre la showgirl compirà 30 anni a dicembre. Tante le interviste rilasciate dai due: “Davanti a tutto il pregiudizio che mi ha accompagnato in questi anni non è facile Voglio che le persone mi conoscano di più”, aveva detto la conduttrice a Verissimo.

“Io ho le spalle molto larghe ma non mi sento esente da commenti deplorevoli che mi sono arrivati, benché ora io sappia gestirli. E li so gestire perché so da dove arrivo, da una famiglia umile. E se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui non è una colpa”, aveva detto ancora Romina parlando di Ezio Greggio.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati

L’ultima intervista di coppia risale a gennaio 2023, al settimanale Gent. Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio raccontavano che “l’amore non ha età se c’è sintonia“. “Quando io e Ezio ci guardiamo, ci capiamo al volo. Poi è bello ridere, avere un senso spiccato dell’umorismo. Lo abbiamo entrambi, e una buona parte della nostra storia è fatta di risate”, le parole della conduttrice.

Qualche giorno fa tutti avevano notato l’assenza di Romina Pierdomenico al matrimonio di Giacomo, il figlio di Ezio Greggio. Oggi è stato proprio il conduttore ad annunciare la rottura dalla fidanzata. “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia”.

“Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina”, le parole di Ezio Greggio a corredo di una foto insieme all’ex compagna. Anche Romina Pierdomenico ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram.