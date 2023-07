Pasqualino Maione è stato di nuovo ricoverato. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi purtroppo non sta bene. È stato lui stesso a raccontarlo qualche mese fa, dopo diversi mesi di assenza dai social. Era gennaio quando Pasqualino Maione era tornato su Tik Tok per raccontare di aver avuto un’infezione polmonare che era arrivata al cervello causando una meningite. Il giovane ha quindi rivelato che è dovuto stare per diversi mesi in ospedale. Tuttavia, ad inizio 2023 è uscito ed ha raccontato la sua situazione: “Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo”.

Poi dice: “I medici mi hanno presto appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio“. Sembrava che il peggio fosse passato per Pasqualino Maione. Il giovane però è tornato su Instagram per raccontare ai suoi fan che c’era qualcosa che non andava, di nuovo.





Stavolta il problema era a un rene e ha raccontato sui social: “Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo”.

E ancora: “Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti“. Pasqualino Maione, con la sua delicatezza e la sua simpatia, ha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan italiani.

Tra i tanti che gli hanno scritto, anche un vip d’eccezione, Piero Chiambretti, ha voluto mandargli un abbraccio. Il conduttore Mediaset ha quindi scritto al cantante: “Mi vedi e mi senti? Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza“.

