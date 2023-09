Chi si lascia e chi volta pagina. E proprio in concomitanza con il ritorno in tv di Uomini e Donne la notizia dell’ex protagonista felice e innamorata, dopo la brusca rottura avvenuta a poco dalla scelta in studio. È durata pochi mesi tra tronista e corteggiatrice, ma la loro storia sembrava iniziata sotto i migliori auspici, vista la decisione di andare a vivere insieme, a casa della famiglia di lui. Le voci, poi l’annuncio ufficiale. “Ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. È troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi”, erano state le parole di lui.

“Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”. E ancora: “È stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”. Insomma, dal grande feeling iniziale, l’improvvisa parola fine nella storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

L’ex UeD volta pagina e presenta il nuovo fidanzato

Lei è arrivata a UeD a 20 anni. Inizialmente era indecisa tra Massimiliano Mollicone e il collega Giacomo Czerny. Poi dopo un’esterna con quest’ultimo aveva deciso di provare a conquistare Massimiliano. Alla fine ci era riuscita ma la loro storia è durata ben poco una volta usciti dallo studio di Maria De Filippi.

Finita e nemmeno troppo bene perché, come ricorda il sito Isa e Chia, quella rottura aveva lasciato diversi strascichi. Sono state diverse le frecciatine lanciate sui social, in particolare dopo che l’ex corteggiatrice era stata accusata di “non aver mai collaborato in casa, creando una situazione di disagio alla famiglia” di Massimiliano Mollicone.

Ora però Vanessa Spoto ha voltato pagina dopo la rottura con l’ex tronista di UeD e iniziato un nuovo capitolo accanto a un nuovo compagno di nome Gianmarco Mangini. Le ‘presentazioni’ sono arrivate su Instagram con un carosello di foto e la didascalia “L’unica cosa bella di quelle serate eri te”. Pronta la risposta di lui, che dai social si apprende essere il titolare di un locale “Sei la mia parte più bella”.