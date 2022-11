La notizia è arrivata in queste ore ed è stata annunciata dalla diretta interessata sui social. Irene Capuano, ex UeD, è stata operata. Lei era uscita allo scoperto già qualche giorno prima con alcune rivelazioni sul suo stato di salute, ma adesso ha anche spiegato nei minimi dettagli cosa le è successo e ha ovviamente fatto i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che l’hanno aiutata in questo difficile momento, in primis i sanitari che si sono presi cura della donna per migliorarle il più possibile le sue condizioni. Ha inoltre postato diverse foto.

Irene Capuano, l’ex di UeD, è stata quindi operata e ha scritto diversi messaggi su Instagram per illustrare tutto. In precedenza aveva fatto sapere: “12-11-2022 finalmente dopo 4 anni di visite , incontri , dottori, dolori addominali , schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto , paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita .. grazie a @dr.davide.lazzeri finalmente ho preso coraggio e per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema vi dico non abbiate paura.. affidatevi ad un Medico serio”.

Irene Capuano, l’ex UeD operata di diastasi dei muscoli retti addominali

Un vero e proprio sospiro di sollievo per Irene Capuano di UeD, operata per mettersi alle spalle i momenti più complicati della sua vita. La donna, che oggi ha 44 anni, ha scritto sempre sui social a corredo di un’immagine che la immortala in ospedale con una mano appoggiata sulla sua pancia: “E’ arrivato il momento di ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso… che mi stanno vicino che hanno avuto un pensiero per me e siete tantissimi.. i miei dottori @dr.davide.lazzeri e @dott.francesco.castello e @dr.claudio.marcelli senza di loro nulla sarebbe stato possibile..la struttura @villasalariahospital che mi ha accolto con attenzione e cura”.

La compagna di Francesco Arca ha aggiunto ancora: “La mia amica di sempre @miss_bagus che anche questa volta non mi ha mollato un secondo .. @francescoarcaofficial mi alma.. @pattinapat7 che quando ho aperto gli occhi è venuta a darmi un bacio.. insomma il percorso è lungo, i primi giorni non sono una passeggiata e c’è bisogno di aiuto in casa e con i bimbi, ma la voglia di tornare in forma e vedermi finalmente bene non ha prezzo! Quindi denti stretti e sorriso di buon auspicio sempre ❤️ in bocca al lupo a chi deve operarsi, a chi è indecisa e a chi non riesce a trovare il coraggio .. tutto si fa, basta affidarsi a medici preparati seri ma soprattutto umanamente coinvolti nel tuo percorso.”.

L’annuncio dell’operazione per diastasi dei muscoli retti addominali era stato fatto così: “Il mio post Diastasi addominale dei retti +3 ernie ombelicali 💪🏻🍀 uscita da un’ora dalla sala operatoria …ed eccomi qui”. Ma cos’è? Come scritto sul sito Diastasiaddominale.it, “consiste nella separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale, le quali si allargano, allontanandosi della linea mediana”.