“L’ex Isola dei Famosi torna single”. È finita tra la coppia vip. Sembravano innamoratissimi e invece è arrivato l’addio

È finita: la figlia vip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata single. Le voci di crisi con il noto fidanzato circolavano da tempo in realtà. Indizio principale era l’assenza di scatti insieme sui social, fino a qualche tempo fa riempito di foto romantiche. I sospetti dei fan trovano ora conferma nel nuovo numero del settimanale Chi da oggi in edicola, che parla esplicitamente di “storia conclusa con un addio”. Caso vuole che proprio pochi giorni fa è invece è arrivata la notizia del matrimonio imminente della sorella, anche lei ex concorrente del reality show ora in onda su Canale 5.

Eppure la coppia ora scoppiata sembrava innamoratissima. Come ricorderanno i fan, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi lo aveva anche raggiunto in Francia quando il suo ormai ex compagno, di professione calciatore, militava nel Monaco. Ma evidentemente col passare del tempo qualcosa non ha funzionato e i due hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Leggi anche: “Ci sposiamo”. Finalmente i fiori d’arancio per la figlia vip. Dopo tanta attesa, c’è la data





È finita: la figlia vip ed ex Isola dei Famosi torna single

Viktorija Mihajlovic, che ha partecipato insieme a sua sorella Virginia alla 14esima edizione del programma che da 3 anni è condotto da Ilary Blasi, si è lasciata con il calciatore Pietro Pellegri, attualmente in forza al Torino. Come detto, da mesi si mormorava che la loro storia d’amore fosse arrivata al capolinea.

Per esempio a dicembre scorso non era passato inosservata l’assenza di un messaggio sui social da parte di Pietro Pellegri alla famiglia Mihajlovic il giorno della scomparsa di Sinisa. Era al contrario subito arrivato quello di Alessandro Vogliacco, compagno e futuro marito di Virginia, l’altra figlia dell’allenatore del Bologna che come detto convolerà a nozze a giugno prossimo.

“Viktorjia Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa scomparso a dicembre, è tornata single. Dopo due anni e mezzo di relazione con il calciatore del Torino Pietro Pellegri, la storia si è conclusa con un addio”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini che conferma quindi la rottura della coppia.