“Non faccio più sesso”. Confessioni intime e castità, l’insospettabile ex GF Vip sciocca tutti

Rivelazioni clamorose di un ex Grande Fratello Vip, che ha deciso di svelare la parte più intima della sua vita. Nessuno poteva minimamente immaginare una simile dichiarazione da parte sua, invece si è materializzata davvero nelle scorse ore, durante una sua intervista radiofonica. Stiamo parlando di Gianluca Costantino, che ha ammesso di non fare l’amore da molti mesi. Le sue parole sono state inequivocabili e tra l’altro si discostano totalmente dai gossip dei giorni scorsi, che lo avevano dato fidanzato con un’ex gieffina.

Gianluca Costantino non avrebbe invece una partner e non fa l’amore da molti mesi. Nel corso del suo dialogo col conduttore radiofonico di RTL 102.5 si è soffermato su varie sfaccettature della sua vita, ma è quando ha citato la sfera privata che tutti sono rimasti a bocca spalancata. Essendo tra l’altro un bellissimo ragazzo molto seguito e amato sui social network, era per molti impensabile ipotizzare una sua castità. E invece ha sorpreso i suoi ammiratori con delle dichiarazioni inattese.

A proposito dell’intimità, Gianluca Costantino ha quindi esclamato a RTL 102.5 a proposito del sesso. E ha precisato di non fare l’amore da molti mesi, anche se per essere precisi non ha specificato le tempistiche: “Sono casto, non faccio l’amore da tempo. Il mio cuore è libero e deve restare così“. Quindi, a sorpresa non avrebbe trovato non solo la sua anima gemella ma la ragazza giusta per condividere anche questa parte molto privata della sua vita. E poi si è soffermato anche sul lavoro.

Costantino ha poi detto: “Sto studiando cinema, una delle mie grandi passioni insieme allo sport. Ho creato una società per commercializzare un prodotto per smettere di fumare, un ricercatore amico di vecchia data dopo studi e ricerche mi ha proposto di fare un salto in questo settore. Ed eccomi qui”. Chissà però se arriveranno anche proposte da qualche ragazza, ora che ha svelato questo aneddoto sulla castità. E pensare che nei giorni scorsi si era vociferato di un suo flirt insieme all’ex vippona Soleil Sorge, poi smentito.

Gianluca Costantino ha partecipato all’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Noto per essere un personal trainer, ha avuto in passato una fidanzata di lunga data che si chiama Martina. Sul social network Instagram è seguito da oltre 76mila follower.