“La mia Pochaontas”. La bella del GF mamma bis, è nata Evah: festa grande per l’arrivo a casa

Evah è nata due settimane fa e a casa c’è la sua prima festa di benvenuto. Figlia dell’ex gieffina e del marito Pierluigi Montoro, la piccola ha un fratello che tra pochi giorni compierà due anni. L’ex gieffina si sta riprendendo dal parto ma non ha voluto perdere occasione di organizzare un party di benvenuto per la secondogenita, la prima figlia femmina. Una festa organizzata nei minimi dettagli: palloncini, una grande torta, pasticcini tutto sui toni dei colori pastello.

Come raccontato in passato, il percorso per diventare mamma per la seconda volta non è stato per niente semplice. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricordo alla procreazione assistita per avere la seconda figlia. La gravidanza non è stata semplice e spesso ha parlato ai suoi fan e raccontato le difficoltà avute rispetto a quando è rimasta incinta di Noah.

Evah, è nata la figlia dell’ex GF Sarah Nile: le foto

Sarah Nile ha dato alla luce sua figlia con un parto cesareo d’urgenza. La piccola Evah è venuta al mondo due settimane fa e il 4 aprile l’ex gieffina e la famiglia hanno organizzato una festa per darle il benvenuto. Tra le foto pubblicate dalla mamma ci sono anche degli scatti fatti da una footgrafa professionista in cui si vede la bimba posare sopra un cuscino. “La mia capellona”, ha scritto Sarah Nile mostrando la folta chioma della bambina.

Evah ha infatti capelli neri e già lunghi e dei tratti orientali. “Dovevo chiamarla Pochaontas”, ha scritto a corredo di una fotografia di Evah la mamma Sarah. “Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere. Non dovevamo conoscerci ieri ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dottore del cuore Neri Stella ha deciso di fare un cesareo d’urgenza… Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo”, ha scritto a corredo del post.

“Con te Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata”, ha scritto Sarah Nile il giorno della nascita della sua bambina.