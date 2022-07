Errol Musk, figlia segreta per il papà di Elon Musk. Incredibile rivelazione da parte dell’anziano uomo, che per la prima volta in assoluto si è soffermato su questo. Un annuncio tenuto nascosto per tantissimo tempo e che sta sconvolgendo tutti. Anche perché l’ha concepita con una persona inaspettata. Questa rivelazione scottante segue quella fatta già dal figlio pochi giorni fa, il quale ha ammesso di essere diventato genitore di due gemelli da un rapporto con la dirigente della sua azienda, Neuralink Shivon Zilis.

Errol Musk, figlia segreta per il papà di Elon Musk e ora le attenzioni si sono concentrate tutte su di lui, che oggi ha 76 anni. Le sue affermazioni sono giunte tramite un’intervista concessa praticamente in esclusiva al The Sun, che ovviamente non ha potuto perdere questa ghiotta occasione e l’ha pubblicata immediatamente. Invece, l’anno scorso si era saputo che Elon Musk e la cantante canadese Grimes si erano lasciati. Lui comunque aveva fatto comprendere che ci fosse grande rispetto e civiltà tra loro due.





Errol Musk, figlia segreta per il papà di Elon Musk: “Con la figliastra”

Errol Musk, figlia segreta per il papà di Elon Musk, avuta con la figliastra Jana Bezuidenhout che ha 35 anni. Queste le sue affermazioni al The Sun: “Ho avuto due figli non pianificati con lei, il primo è Elliot Rush e ha 5 anni e la seconda è nata nel 2019. Dopo la nascita del primo figlio abbiamo vissuto insieme per 18 mesi, poi non più ma nutro molto l’affetto”. E il 76enne ha anche riferito che gli altri fratelli non sono rimasti ovviamente indifferenti, visto che si trattava della figlia della sua ex Heide, con la quale aveva concepito due figli.

Errol Musk ha esclamato ancora: “Loro si sentono ancora un po’ inquietati a riguardo perché è la loro sorella. Anzi, la loro sorellastra. L’unico motivo per cui siamo sulla Terra è riprodurci e se potessi avere un altro figlio, lo farei. Non vedo alcuna ragione per non farlo”. Il papà di Elon Musk ha sette figli che sono stati dichiarati in maniera ufficiale, mentre il figlio nove. Sicuramente ha preso molto dal suo anziano genitore, che ora è uscito allo scoperto senza avere timore di essere giudicato.

Elon Musk, classe 1971, è l’amministratore delegato e direttore tecnico di SpaceX, ovvero la compagnia aerospaziale. Inoltre, è amministratore delegato di Tesla e cofondatore di Neuralink. Il 9 luglio scorso Forbes lo ha considerato la persona più ricca dell’intero pianeta, avendo un patrimonio che è pari alla cifra record di 237,9 miliardi di dollari.

