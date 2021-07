Stavolta è stato beccato in flagrante e difficilmente potrà negare. Eros Ramazzotti si sta godendo una splendida vacanza in Grecia, a Mykonos, e non è affatto da solo. Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini l’ha infatti colto in compagnia di una ragazza molto giovane. Ci sono ben tre immagini che lo ritraggono insieme alla donna e si può notare una certa confidenza tra i due. Nemmeno a dirlo, il gossip è impazzato dopo la pubblicazione di quegli scatti così tanto attesi.

Qualche ora fa Eros Ramazzotti ha anche raccontato un aneddoto su Monica Bellucci: “Era un momento in cui sia Monica Bellucci che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”. L’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli dà poi una dritta ai Maneskin: “Consiglio di rimanere umili. E ora speriamo che le cose vadano bene in tutti i sensi, non solo nello sport e nella musica”. Parole preziose, di uno che ha raggiunto con i suoi brani svariati angoli del mondo”. Ma andiamo a vedere adesso con chi è stato pizzicato.

Ecco cosa ha scritto il settimanale ‘Chi’ su Eros Ramazzotti: “Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 14 luglio le immagini esclusive della vacanza che Eros Ramazzotti sta trascorrendo in Grecia, a Mykonos, con i figli, la tata e un’amica che da qualche tempo gli sta vicino. Lei si chiama Marta Delogu, è nata a Sassari nel 1999 e da qualche anno si è trasferita a Roma per studiare recitazione presso il Centro nazionale di Cinematografia. L’amicizia con il cantante è nata sui social qualche mese fa”.





E poi è stato scritto ancora: “Poi i due si sono incontrati e da quel momento la loro amicizia si è consolidata ogni giorno di più fino a diventare così solida, che Eros ha deciso di portare Marta con sé e con i figli in vacanza a Mykonos nella casa che prende in affitto ogni anno. La confidenza tra i due è evidente così come l’ottimo rapporto che Marta ha instaurato con i figli del cantante, che si gode la vacanza felice e sereno come non lo si vedeva da tempo. Eros e Marta non hanno fatto solo vita casalinga sull’isola”.

Su Eros Ramazzotti e Marta Delogu è stato aggiunto da ‘Chi’: “Si sono goduti anche i posti più esclusivi di Mykonos dallo Scorpios al Beach Club di proprietà dell’attrice americana Lindsay Lohan fino al ristorante di sushi del celebre Santa Marina, resort extralusso punto ritrovo per le star internazionali. Durante il giorno Eros ne approfitta per tenersi in forma e prepararsi al tour che, Covid permettendo, dovrebbe partire entro la fine dell’anno”.