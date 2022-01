“Io ci sono”. Eros Ramazzotti a sorpresa su Michelle Hunziker. C’erano voci e ora lui ‘si scopre’

Di nuovo insieme. Non è il titolo di un romanzo rosa, ma quello che sta succedendo tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La premessa, però, è d’obbligo. Non si tratta di ritorno di fiamma. In questi giorni si è fatto un gran parlare della separazione, giunta dopo 10 anni e due figlie, tra la showgirl e l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi.

Della crisi, ormai irreversibile, tra Michelle e Tomaso si era accorta anche Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice e del cantante romano. Ne aveva parlato con le amiche perché “non ne poteva più di vedere la madre soffrire”. Subito i gossippari si sono fiondati su un altro particolare: il fatto che negli ultimi mesi la Hunziker e Ramazzotti fossero tornati in buoni rapporti, a differenza di quanto avvenuto subito dopo la fine del loro rapporto.

Ma Eros Ramazzotti, beccato in strada con una donna, ha voluto chiarire: “C’è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica, non è la mia fidanzata, e non sono fidanzato, sono libero. Free, free, free”. Ma evidentemente non è bastato. Perché nelle ultime ore il cantautore ha voluto tornare sulla questione ed essere ancora più esplicito.





“Per lei ci sono e ci sarò sempre – ha detto Eros in una intervista al settimanale Oggi – mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”. Dopo la separazione da Michelle Hunziker Ramazzotti ha ritrovato l’amore Marica Pellegrini, dalla quale ha avuto due figli. Ma anche quella relazione, anzi quel matrimonio, è naufragato. Il destino ha portato anche a Michelle lo stesso calice amaro: fine di un matrimonio e due figli da crescere come genitori separati.

Adesso Eros Ramazzotti si rivolge così a Michelle Hunziker: “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”. E spazza via ogni ‘chiacchiera’: “Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione.

Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.