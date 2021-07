Eros Ramazzotti, il nuovo servizio fotografico pubblicato sul settimanale Chi ha fatto subito tanto rumore. Da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli, il gossip non dà tregua al cantante romano e alla modella bergamasca e pochi giorni fa i paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno pizzicato lui in Grecia, a Mykonos, con i figli più piccoli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, e con una ragazza molto giovane.

Nelle foto pubblicate sul magazine sembra esserci molta complicità con lei, tanto che oltre allo scoop sono subito partite le ricerche per risalire all’identità di questa ‘amica’. “Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 14 luglio le immagini esclusive della vacanza che Eros Ramazzotti sta trascorrendo in Grecia, a Mykonos, con i figli, la tata e un’amica che da qualche tempo gli sta vicino”, si legge.

Eros Ramazzotti, la verità su Marta Delogu dopo le foto di Chi

E ancora: “Lei si chiama Marta Delogu, è nata a Sassari nel 1999 e da qualche anno si è trasferita a Roma per studiare recitazione presso il Centro nazionale di Cinematografia. L’amicizia con il cantante è nata sui social qualche mese fa”. Gossip impazzito, chiaro, dopo i tre scatti ‘di coppia’ che mostrano una certa confidenza tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu.





Ma ora, dopo che quelle foto hanno fatto il giro della rete, Marta Delogu è sbottata su Instagram chiarendo che non c’è nulla di sentimentale con il cantautore romano: “Fake news. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”.

Non solo, anche Eros Ramazzotti ha smentito i pettegolezzi sul suo profilo social, assicurando che si tratta di “cavolate”: “Cari amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono cagate, più lontane che vicine. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente: sono tutte cavolate. Con tutto quello che succede ci attacchiamo a questo…”. Dunque, con Marta Delogu c’è solo una splendida amicizia e nessuna relazione amorosa. Eros resta single dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli.