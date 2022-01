“Aspetta, te lo dico io”. Eros Ramazzotti ferma il paparazzo e (in diretta) lancia lo scoop

Adesso la situazione sembra essere decisamente più chiara per Eros Ramazzotti. In questi giorni e soprattutto nelle ultime ore le voci sul suo conto si sono accavallate, infatti il gossip è esploso alla luce soprattutto dell’addio di Michelle Hunziker al marito Tomaso Trussardi. C’è chi ha pensato che tra i due potesse esserci un clamoroso riavvicinamento. E adesso è accaduto un altro episodio che ha visto protagonista il cantante, il quale ha rotto il silenzio e ha voluto dire a tutti la verità dei fatti.

Come in molti sanno Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno una figlia, Aurora. Adesso i magazine, come Oggi in edicola, stanno ripercorrendo la relazione sentimentale tra la showgirl e l’imprenditore Tomaso Trussardi. E, giusto un mesetto fa, è sbucata una foto in cui la showgirl dice che “l’amore genitoriale è per sempre”. Mentre fino a qualche tempo fa i rapporti tra Michelle ed Eros erano tutto fuorché rosei, negli ultimi giorni nella loro relazione è tornato il sereno. E c’è chi sognava ad occhi aperti.

Dopo tutte queste indiscrezioni gossip, Eros Ramazzotti è stato beccato da un paparazzo. Ma lui se n’è subito accorto e ha deciso di fermarlo per strada. E c’è anche di più, infatti ha voluto farlo apparire in una sua storia Instagram, nella quale ha fatto un annuncio importante sulla sua sfera sentimentale. Ovviamente non è sembrato molto nervoso e ha sdrammatizzato la questione insieme al fotografo. Il quale lo aveva comunque colto sul fatto, mentre si trovava in compagnia di una misteriosa donna.





Eros Ramazzotti ha quindi svelato davanti al paparazzo e a tutti i suoi follower: “C’è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica, non è la mia fidanzata, e non sono fidanzato, sono libero. Free, free, free”. Quindi, tutti i fan sono rimasti delusi: non ci sarà un ritorno di fiamma con la conduttrice svizzera e non ci sono possibilità di vederlo insieme con un’altra donna. Almeno ovviamente per il momento. E il paparazzo ha commentato: “Male, davvero un peccato che tu non sia fidanzato”.

Eros Ramazzotti aveva iniziato la relazione sentimentale con Michelle Hunziker nel 1995 e si erano poi sposati tre anni dopo. Il 5 dicembre del 1996 è venuta alla luce Aurora Ramazzotti. Il divorzio tra i due è datato 2009. Poi si è unito a Marica Pellegrinelli, che ha sposato nel 2014 prima della separazione avvenuta nel 2019. Lui e Marica hanno avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.