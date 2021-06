Tre ictus e un coagulo di sangue. La modella e presentatrice tv ricoverata in ospedale. 23 anni, sorella d’arte, ha condiviso con i followers sul suo profilo Instagram un post che la ritrae sdraiata in un letto d’ospedale con una didascalia nella quale spiega come maggio sia finito male per lei, ma per fortuna è sulla strada della guarigione. Star di Instagram è balzata agli onori della cronaca già da tempo in quanto sorella dell’ex Miss Gran Bretagna Amy Willerton.



Dal 2013 è entrata a far parte del reality show “I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!”. Alle numerose richieste dei fan la presentatrice ha chiarito che le sue complicazioni mediche non avevano alcuna connessione con il vaccino contro il Covid. Nei suoi commenti infatti si legge: “Ho visto alcuni commenti sui vaccini, vorrei chiarire che il coagulo di sangue non è stato causato dal vaccino contro il Covid”. Tra i messaggi dei suoi fan anche gli auguri di pronta guarigione. Sempre fuori dagli schemi, come la sua bellezza , in passato ha fatto discutere per delle stories pubblicate sul proprio profilo instagram che hanno fatto il giro del web.

Erin Willerton, da Sports Illustrated all’impegno sociale



Erin Willerton, ha infatti postato video di diverse ragazze nude sulle piste da sci durante una sua vacanza in Francia. Ma nella vita di Erin Willerton c’è molto di più. Per tutto parla il rapporto con il fratello disabile Ross (più volte vittima di bullismo). Per comunicare con lui ha imparato il linguaggio dei segni e dopo essere comparsa sulla nota rivista di costumi da bagna, Sports Illustrated, devolve puntualmente in beneficenza il ricavato di diversi suoi scatti.







La notizia della disavventura di Erin Willerton arriva a poco dall’annuncio dell’ex One Direction Liam Payne che, in un video messaggio di 16 minuti su YouTube aveva raccontato di essere malato. (Sono) state settimane molto strane e molto brutte – molta tosse – capisco chiunque sia malato in questo momento. Quando non posso allenarmi poi divento un pazzo depresso”, aveva raccontato il cantante.



Tanti i dubbi sulla sua malattia. Se i sintomi potrebbero far pensare a un’infezione da Covid, visto che scherza anche sul fatto che dovrebbe indossare una mascherina per non infettare la sua macchina fotografica, sembra si tratti di altro. A parlare alcune fonti vicino a lui che hanno raccontato come non ci sarebbe un legame diretto con il Coronavirus. A lui, come a Erin Willerton, auguri di pronta guarigione.