“Un uomo dei diventata perché? Eri una strafi**”, questo uno dei commenti arrivati a una delle più belle ex veline di Striscia la Notizia, che sui social ha deciso di rispondere pubblicamente all’hater. “Caro follower che hai detto che sembro un uomo perché hai visto i miei addominali scolpiti, ti racconto come sono riuscita ad averli”, ha detto in apertra del video.

“Come ben sai, se non lo sai te lo racconto, ho avuto mia figlia molto presto. Essendo molto giovane e piena di energia, io facevo tutto con lei in braccio. Cucinavo con lei in braccio, la facevo dormire in braccio a me, anche se sono molto contenta di come l’ho cresciuta, facendo così mi sono spaccata la schiena e mi sono procurata una bella protusione discale e una lombalgia”, ha raccontato ancora l’ex volto di Canale 5.

Il video-risposta di Thais Wiggers, che è mamma di Julia, 15 anni, avuta con Teo Mammucari, è prosguito: “Dopo tanta fisioterapia – ha continuato la 38enne – però ho capito che dovevo avere gli addominali forti per proteggere la schiena, quindi facevo plank, side plank e quello mi faceva sentire molto bene, anzi facendo così ho mandato via proprio quel dolore lancinante che avevo sulla schiena”.

Thais Wiggers ha letto il comment sotto alla foto, o ai video, in cui mostra i suoi allenamenti e ha deciso di rispondere a chi la accusa di somigliare a un trans: “Oggi sono molto felice del mio fisico atletico e dei miei muscoli e, ti dico di più, avere i muscoli è come avere un’armatura perché ti protegge da eventuali dolori”. “Vedermi oggi gli addominali scolpiti mi rende fiera, è simbolo della mia forza perché io ho vinto contro il dolore. Per essere forti non bisogna essere uomini. Basta semplicemente essere una donna fortissima”, ha concluso l’ex Velina nel suo video sfogo.

antissimi i commenti a sostegno dell’ex velina: “Io ci sono abituata ormai da anni a questi “appellativi”, non farci caso. Sei bellissima e un vulcano di energia. Ogni giorno libera di scegliere il corpo in cui abiti. Fregatene e sii orgogliosa e fiera della mamma e donna che sei”, “Nel 2024 le persone dovrebbero curarsi la cattiveria e anche il senso di inferiorità, sei unica”, “Rafforzare la fascia addominale aiuta la postura e a preservare la schiena… vaglielo a spiegare! 🤦‍♀️ il fatto è che è sempre più facile digitare cazzate sulla tastiera piuttosto che andare ad allenarsi per stare bene. Sei meravigliosa, forte e dolcissima”.