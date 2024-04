Grave lutto in famiglia per l’attrice, che dà l’annuncio della morte del papà attraverso Instagram. Con un lungo post e diverse foto scattate negli anni, da quando era una bambina alle più recenti. “Mio padre è morto serenamente sabato pomeriggio. Eravamo con lui e cantavamo Amazing Grace mentre ci lasciava (l’abbiamo salvato o l’abbiamo terrorizzato, domanda valida)”, si legge.

“Anche se non c’è nessuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile, in agguato, dietro gli occhi di tutti”, si legge ancora nellungo messaggio social che Jennifer Garner, attrice ed ex moglie di Ben Affleck ha rivolto al padre, morto a 85 anni lo scorso sabato.

Grave lutto per l’attrice: è morto il papà

Si chiamava William John Garner ed era un ingegnere chimico dell’Union Carbide in Texas il padre di Jennifer Garner, che nel post aggiunge: “Siamo grati per la gentilezza e la forza di papà, per come ci prendeva in giro con un sorriso malizioso, per il mondo in cui ha inventato il suo ruolo di papà tuttofare e sempre paziente. Siamo grati per la sua etica nel lavoro, la sua leadership e la sua fede”.

“Ci sono così tante cose da dire su mio padre, io e le mie sorelle non finiremo mai di parlare, quindi abbiate pazienza, ma per oggi condivido questi ricordi con il mio ringraziamento per l’uomo, il padre e il nonno gentile e brillante che era, così come per l’eredità amorevole che ha lasciato”.

Jennifer Garner ha anche ringraziato i medici che si sono presi cura del padre e che gli hanno permesso “di stare nei suoi posti preferiti, circondato dalle figlie, dai nipoti e accanto alla moglie, la nostra mamma”. Sotto al post, diversi i messaggi di cordoglio dei colleghi: da da Lily J Collins a Octavia Spencer passando per Reese Witherspoon ed Elizabeth Banks.