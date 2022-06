Dopo l’annuncio della gravidanza, un altro annuncio sempre a mezzo Instagram: Erasmo Genzini sesso figlio. Sempre con un post, pochi giorni dopo aver svelato che presto sarà papà l’attore della fiction Che Dio e la fidanzata fanno sapere che è in arrivo un fiocco azzurro.

“Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”, era la didascalia per accompagnare la prima dolce foto di coppia, con Federica Esposito con il pancione e Erasmo Genzani che dà un tenero bacio al bebè in arrivo.





Erasmo Genzini sesso figlio: l’attore e la fidanzata aspettano un maschio

Una settimana dopo questo lieto annuncio Erasmo Genzini e la compagna Federica Esposito hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. Anche questa notizia è arrivata un video pubblicato sui rispettivi profili social, ma era diciamo ‘nell’aria’: ”La tua mamma l’ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto”.

I futuri genitori hanno organizzato il cosiddetto ‘Gender reveal party’ a Castellamare di Stabia, in una location affacciata sul golfo di Napoli, con parenti e amici. Nel video Erasmo Genuini e Federica Esposito si tiene per mano mentre parte il conto alla rovescia per i fuochi d’artificio.

Quindi una scia azzurra si alza nel cielo e annuncia a tutti che il bambino in arrivo sarà un maschio. E Federica Esposito, dopo aver ribadito che se lo sentiva, oltre a diversi cuoricini blu ha scritto per accompagnare il video: ”Siamo felici che non abbiamo più parole. Solo una: grazie! Grazie a tutti, per l’amore che ci circonda e che stiamo avvertendo”.

