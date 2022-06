Erasmo Genzini papà per la prima volta. Grande gioia per l’attore protagonista della fiction Rai “Che Dio ci aiuti“. Il 31enne è fidanzato da diversi anni con Federica Esposito. E proprio insieme a lei ha voluto condividere la felicità per la notizia pubblicando diverse foto su Instagram. Erasmo scrive semplicemente “Mancavi solo tu”. E poi ecco tante foto con la compagna e amore della sua vita.

Erasmo Genzini diventa dunque papà per la prima volta. L’attore, campano doc, vanta diverse partecipazioni a fiction di successo come L’Isola di Pietro. In Che Dio ci aiuti è Erasmo Ferri, un ragazzo cresciuto in strada senza genitori il cui arrivo getta nello scompiglio il convento: “La voglia di riscatto, il cambiamento e tanto cuore sono le tre caratteristiche che mi porto dietro negli ultimi tre progetti a cui ho preso parte, prima con Nicola in Sotto Copertura 2 poi con Diego nell’Isola di Pietro 2 e 3 e ora con Erasmo in Che Dio ci aiuti 6” le sue parole nel corso di un’intervista.





Erasmo Genzini, tutta la gioia di diventare papà

Erasmo Genzini, che presto diventerà papà, ha voluto anche pubblicare un video in cui lo vediamo camminare in riva al mare con la fidanzata Federica Esposito. E scrive: “Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte , in ogni carezza , in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo .. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…”.

Quando Erasmo Genzini è entrato nel cast di “Che Dio ci aiuti” la fiction era già alla sesta stagione. L’attore campano ha parlato così del suo ingresso in una intervista a Fanpage: “Ho avuto un grosso carico di responsabilità sulle spalle, entrare a far parte del cast di serie così lunghe e con storie già ben consolidate è sempre difficile, soprattutto se ci entri interpretando personaggi che quasi sempre distruggono tutto quello che di bello e limpido avevano costruito nelle stagioni precedenti. Ma probabilmente è proprio questo senso di responsabilità che mi permette di dare il massimo, questo è uno di quei lavori in cui non puoi permetterti di abbassare la guardia, mai”.

Negli ultimi tempi Erasmo Genzini è stato impegnato in un tour con lo spettacolo teatrale “Mine vaganti”. L’opera è tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek e ha visto Erasmo al fianco di Francesco Pannofino e Carmine Recano. Certo la sua è una vita parecchio impegnativa, ma comunque l’attore ha sempre voluto essere presente nella vita di famiglia. Con Federica hanno deciso di andare a convivere a marzo 2021. E adesso la notizia che presto nella loro casa ci sarà un nuovo, felicissimo, arrivo.

