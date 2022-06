“Lo chiameremo Espedito”. L’attore italiano (presto papà) svela il nome a dir poco particolare del primo figlio

Erasmo Genzini rivela il nome del suo primo figlio. L’attore protagonista della serie “Che Dio ci aiuti“, giunta alla sesta edizione, ha aggiunto un dettaglio importantissimo dopo l’annuncio dell’arrivo del bebè. Il 31enne è fidanzato da diversi anni con l’influencer Federica Esposito. E proprio insieme a lei ha voluto condividere la felicità per la notizia pubblicando diverse foto su Instagram. Erasmo ha scritto semplicemente “Mancavi solo tu”.

L’attore, campano doc, vanta diverse partecipazioni a fiction di successo come L’Isola di Pietro. In Che Dio ci aiuti è Erasmo Ferri, un ragazzo cresciuto in strada senza genitori il cui arrivo getta nello scompiglio il convento. In un altro video Erasmo scrive: “Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte , in ogni carezza , in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo .. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…”.





Erasmo Genzini ha rivelato insieme alla fidanzata Federica Esposito il particolare nome che daranno al loro primogenito. I due, che convivono da dicembre 2021, hanno organizzato una festa in occasione della rivelazione del sesso del bebè. Si tratta di un maschio. I momenti più emozionanti della serata sono stati raccolti in un video che Federica ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Momenti di intensa felicità che non dimenticheremo mai…l’amore ,gli abbracci, l’affetto che ci circonda da sempre. Sono grata per tutto questo. Aspettiamo solo te… Espedito 💙”. Dunque Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno deciso: il loro primogenito si chiamerà Espedito, che significa libero, sciolto.

In una intervista di qualche tempo fa Erasmo Genzini aveva fatto delle dichiarazioni sulla sua storia con Federica Esposito: “È la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16. Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti”. E tra poco arriva anche Espedito!

“Stai arrivando”. L’attore della fiction Rai più amata papà per la prima volta: “Mancavi solo tu”